To δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το STAR

Προβάδισμα ΝΔ σε εξωτερική πολιτική – Γενική δυσαρέσκεια για ακρίβεια

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Πολιτικη
To δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το STAR

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Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το Star, καταγράφεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής, μεταξύ των κομμάτων.

Στο 14,6% η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR

GPO για το STAR: Προβάδισμα της ΝΔ σε εξωτερική πολιτική

Σύμφωνα με την έρευνα της GPO για το STAR,  το 36, 1% των πολιτών εμπιστεύεται  στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τη Νέα Δημοκρατία, το 13.9% την ΕΛΑΣ και το 11,5% το ΠΑΣΟΚ. Το  36% δεν εμπιστεύεται κανέναν.

To β΄μέρος της δημοσκόπησης της GPO

Αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς η  πλειοψηφία δεν εμπιστεύεται κανέναν. 

Ακρίβεια: Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση αλλά ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν πείθουν

Μεταξύ των τριών κομμάτων στην  αντιμετώπιση της ακρίβειας προηγείται η Νεα Δημοκρατία με 23,5% , ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 17,4%  και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%.

To β΄μέρος της δημοσκόπησης της GPO

Ο Διευθυντής Ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης, σχολίασε: «Το μεγάλο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Ενώ αποτελεί το νούμερο 1 πρόβλημα για τους πολίτες που δεν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν πείσει ότι έχουν τις λύσεις για την άρση του αδιέξοδου στο θέμα ακρίβεια. 

Ωστόσο στα θέματα διαφθοράς  οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο την ΕΛΑΣ με 20,9%, τη ΝΔ 17,7% και το ΠΑΣΟΚ 11,2%.   

To β΄μέρος της δημοσκόπησης της GPO

Και στο κοινωνικό κράτος η ΕΛΑΣ προηγείται με 22,7% ένανντι 21,7% της Νεας Δημοκρατίας και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. 

To β΄μέρος της δημοσκόπησης της GPO

«Ο κ. Τσίπρας εκεί που θα δούμε να ρίχνει το βάρος του το επόμενο διάστημα, στα ζητήματα της διαφθοράς και  των κοινωνικά ευαίσθητων. Εκεί υπάρχει ζήτημα για την κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Παπαργύρης.   
 

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