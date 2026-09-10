Θάνατος Μαζωνάκη: Προσήχθησαν οι γιατροί τη κλινικής στο Κολωνάκι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / NDP PHOTO
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προσήχθησαν οι γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
  • Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, με έρευνες και στο σπίτι των γιατρών.
  • Συλλέχθηκαν σημαντικά στοιχεία από την κλινική και το σπίτι των γιατρών, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
  • Η νεκροψία-νεκροτομή του Μαζωνάκη μετατέθηκε για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου χθες (9/9) το απόγευμα πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Αθηνών, την ώρα που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, όπου ανέμεναν την άφιξη δικαστικού λειτουργού. Με την παρουσία του εισαγγελέα, οι αρχές προχώρησαν στην είσοδο στην κατοικία, χρησιμοποιώντας τροχό για να ανοίξουν την πόρτα.

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Το σπίτι αναμένεται να σφραγιστεί με σκοπό να μην αλλοιωθεί ή χαθεί οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα των Αρχών. 

Λίγο νωρίτερα, από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι αποχώρησαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας έχοντας συλλέξει σημαντικό υλικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ευρήματα τοποθετήθηκαν σε τέσσερις μεγάλους φακέλους, καθώς και σε ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων, και μεταφέρθηκαν με υπηρεσιακά οχήματα.

Η Εισαγγελία αναμένεται να ενημερωθεί για ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. 

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Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνες και στο σπίτι των γιατρών της κλινικής

Οι αστυνομικές έρευνες δεν περιορίστηκαν στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής κλινικής. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι των δύο γιατρών στο Ψυχικό, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πορεία της προανάκρισης.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε αναμένεται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί οι ειδικοί θα προχωρήσουν σε λεπτομερή έλεγχο των ευρημάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.

«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr

Την ίδια ώρα, μετατέθηκε για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ωστόσο η οικογένεια ζήτησε την αναβολή της προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα παρευρεθεί στη διαδικασία.

 

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