Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συλλήψεων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο 54χρονος τραγουδιστής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι, με το Αυτόφωρο να λήγει τα μεσάνυχτα.

Αν προλάβουν τις διαδικασίες, μπορεί το απόγευμα να γίνουν συλλήψεις και οι συλληφθέντες να μεταφερθούν στα δικαστήρια.

Οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν όλα τα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από τη λήξη του αυτοφώρου

Το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από την κατάρρευσή του, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης του χώρου βρίσκεται εκ νέου εκεί, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και του Ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στις Αρχές όλους τους χώρους και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς καλλιτέχνη, η ιατρική διαδικασία που φέρεται να ξεκίνησε, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρήθηκε η ανάνηψή του.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τρέχει να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη δημοσιότητα διέρρευσε και βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το ασθενοφόρο τρέχει να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.

Στο βίντεο οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 16:23 το μεσημέρι της Τετάρτης. Το ασθενοφόρο έχει αναμμένο τον φάρο και τις σειρήνες και φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Το όχημα του ΕΚΑΒ στρίβει από την οδό Ηροδότου στην οδό Καρνεάδου και μετά από λίγα μέτρα σταματά προκειμένου να παραλάβει τον γνωστό τραγουδιστή.

Τόσο το πλήρωμα του συγκεκριμένου οχήματος όσο και ο διασώστης του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει με μηχανή λίγα λεπτά νωρίτερα, προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ να επαναφέρουν στη ζωή τον καλλιτέχνη, κάτι που έκαναν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο «Ελπίς».

Στο νοσοκομείο οι γιατροί πάλεψαν για 55 λεπτά ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και στις 17:40 επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Θάνατος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γυναίκα γιατρός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να περιέγραψε στην κατάθεσή της η γυναίκα γιατρός που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την κατάθεσή της, η ίδια ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, προκειμένου να επισκεφθεί το ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Η γιατρός που θα έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση

«Το απόγευμα της Τρίτης γύρω στις 17:00 με κάλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μου ανέφερε ότι θέλει να επισκεφθεί το ιατρείο μου στο Κολωνάκι. Είχα να τον δω από το 2021, όταν τότε του είχα κάνει υδροθεραπεία και συμφωνήσαμε να έρθει στο ιατρείο μου γύρω στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όταν ήρθε, δεν ήταν καλή η εικόνα του, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει», φέρεται να είπε στις αρχές.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τον αρχικό έλεγχο διαπίστωσε πως ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος.

Η γιατρός φέρεται να είπε ότι ο τραγουδιστής τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς στις 20 του μήνα είχε τη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών για τα 33 του χρόνια στο τραγούδι.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε υπερδιέγερση και μπέρδευε τα λόγια του

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, του πρότεινε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να απομακρύνει γρήγορα τοξικές ουσίες από το αίμα και ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.

Οι δύο τους, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, συμφώνησαν η διαδικασία να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε τότε στο ιατρείο. Η γιατρός φέρεται να περιέγραψε την εικόνα του ως παρόμοια με την προηγούμενη ημέρα, σημειώνοντας ότι δεν είχε καθαρή άρθρωση και ανέφερε πως ήταν άυπνος και σε κατάσταση υπερδιέγερσης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είπε στη γιατρό, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ότι ήθελε να κάνει κάτι για να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις

Όπως υποστήριξε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι του τραγουδιστή. Οι ζωτικές του ενδείξεις, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν αρχικά φυσιολογικές.

Η κατάσταση, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε όταν επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, σημειώθηκε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του κορεσμού οξυγόνου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, ενδεχομένως υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι μαζί με τον σύζυγό της ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Δεν αποκλείεται μέχρι το απόγευμα να υπάρξουν συλλήψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός.

Θάνατος Μαζωνάκης: Τι υποστήριξε ο σύζυγός της

Από την πλευρά του ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι δεν είχε ο ίδιος ενεργό συμμετοχή στη συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία και ότι τη διαχείριση του περιστατικού είχε αναλάβει η σύζυγός του.

Θάνατος Μαζωνάκη: Παρέμβαση επιστημονικών φορέων

Την ίδια ώρα, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιστημονικοί φορείς παρενέβησαν δημόσια, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ενδιαφέρονται για κάποια θεραπεία.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιατρείο όπου πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς το κοινό που ενδιαφέρεται να υποβληθεί σε αισθητικές ή συναφείς θεραπευτικές πράξεις.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν ιατρικές πράξεις και ενδέχεται να παρουσιάσουν επιπλοκές ή παρενέργειες. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζει ότι πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε νόμιμα αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους και από γιατρούς των κατάλληλων ειδικοτήτων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι προτεραιότητα σε κάθε διαδικασία πρέπει να αποτελεί η ασφάλεια και η προστασία της υγείας του ασθενούς.

Παράλληλα, η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής τόνισε την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο, διαφάνεια και σαφή ενημέρωση των ασθενών σχετικά με το εάν μια θεραπεία είναι αδειοδοτημένη, ποια είναι η εγκεκριμένη ένδειξή της και ποια τα διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας.