Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών.

Ο ιδιαίτερα αγαπητός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε διασώστης με μηχανή, ο οποίος ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο δημοφιλής ερμηνευτής διακομίστηκε στο νοσοκομείο στις 16:45, ενώ η επίσημη ώρα θανάτου του καταγράφηκε στις 17:40.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, στους συναδέλφους του και στους χιλιάδες θαυμαστές του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία, είχε δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, συνδυάζοντας τη λαϊκή μουσική με μια τολμηρή και συχνά ανατρεπτική αισθητική.

Μάλιστα, στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μία μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.