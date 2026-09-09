«Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου λάμπει στο νέο fashion film

Glamour, πολυτέλεια και δυναμισμός στο νέο της video

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09.09.26 , 16:20 «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου λάμπει στο νέο fashion film
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Κατερίνα Λιόλιου
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Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει εικόνα στην «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, μέσα από ένα fashion film με έντονη κινηματογραφική αισθητική, εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. 

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», η νέα σαρωτική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, συνοδεύεται από μια ιδιαίτερη οπτική αφήγηση, όπου η εικόνα και το styling συναντούν το glamour και την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η Κατερίνα Λιόλιου, που γιορτάζει την απελευθέρωση από μια σχέση που βασίστηκε στο ψέμα.

Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, effortless chic διάθεση και εντυπωσιακά looks, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion-oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της τον ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το video σκηνοθέτησε ο Steven Airth.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΨΕΥΤΗ
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