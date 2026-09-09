Τι είχε πει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο Breakfast@Star , τον Μάιο του 2026

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε στο instagram ένα carousel από οικογενειακές φωτογραφίες με τα ανίψια του, τα αδέλφια του, τους γονείς, με αφορμή τη βάπτιση των παιδιών της αδελφής του, Νάρας.

«Τότε και τώρα… Δίδυμα x 2 και βαφτίσια x 4…Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αδέλφια, ανίψια, ξαδέλφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και μια τεράστια οικογένεια που είναι πάντα εκεί και αγαπάει!!! Είμαι τυχερός. Να μας ζήσουν. ♥️ Double twins christening #sister #uncle #verybigfamily ❤️ #crete🇬🇷 #alwaysandforever», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία με τα τέσσερα ανίψια του όταν ήταν πιο μικρά και μια άλλη, με τα παιδάκια τη μέρα της βάπτισής τους.

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τέσσερα ανίψια του στη βάπτισή τους/ instagram

Η αδελφή του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού έχει τέσσερα παιδιά: τα δίδυμα κορίτσια, Διώνη και Νέδα, ηλικίας 5 ετών και τα δίδυμα Ιζόλδη και Ίωνα, ηλικίας 2 ετών.

Χρ. Παπακαλιάτης: Η αδελφή του Νάρα με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους στη βάπτισή τους/ instagram

Οι βαπτίσεις των τεσσάρων παιδιών έγιναν μαζί και πραγματοποιήθηκαν στην Ελούντα. Μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα πάρτι για την οικογένεια και τους καλεσμένους.

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τον πατέρα του, Μανώλη/ instagram

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τα αδέλφια του: από αριστερά Στέφανος Παπακαλιάτης, Νάρα Παπακαλιάτη και Φίλιππο Παπακαλιάτη (πίσω στο κέντρο)

Ο Χριστόφορος και ο Φίλιππος είναι παιδιά από τον πρώτο γάμο του πατέρα τους. Μητέρα τους είναι η Βίλλυ Μαλάμη. Από τον δεύτερο γάμο του πατέρα τους, απέκτησαν άλλα δύο αδέλφια: τη Νάρα και τον Στέφανο. Όλοι τους διατηρούν μεταξύ τους πολύ στενή σχέση και είναι μια δεμένη οικογένεια.