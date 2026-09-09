Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του

Στη βάπτιση των παιδιών της αδελφής του στην Ελούντα

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.26, 14:35
Τι είχε πει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο Breakfast@Star , τον Μάιο του 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram για τη βάπτιση των ανιψιών του.
  • Η βάπτιση των τεσσάρων παιδιών της αδελφής του, Νάρας, πραγματοποιήθηκε στην Ελούντα.
  • Τα ανίψια του είναι δίδυμα κορίτσια, Διώνη και Νέδα (5 ετών) και δίδυμα Ιζόλδη και Ίωνα (2 ετών).
  • Μετά τη βάπτιση, ακολούθησε οικογενειακό πάρτι.
  • Η οικογένεια διατηρεί στενές σχέσεις και είναι πολύ δεμένη.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε στο instagram ένα carousel από οικογενειακές φωτογραφίες με τα ανίψια του, τα αδέλφια του, τους γονείς, με αφορμή τη βάπτιση των παιδιών της αδελφής του, Νάρας. 

«Τότε και τώρα… Δίδυμα x 2 και βαφτίσια x 4…Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αδέλφια, ανίψια, ξαδέλφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και μια τεράστια οικογένεια που είναι πάντα εκεί και αγαπάει!!! Είμαι τυχερός. Να μας ζήσουν. ♥️ Double twins christening #sister #uncle #verybigfamily ❤️ #crete🇬🇷 #alwaysandforever», έγραψε στη λεζάντα. 

Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία με τα τέσσερα ανίψια του όταν ήταν πιο μικρά και μια άλλη, με τα παιδάκια τη μέρα της βάπτισής τους. 

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τέσσερα ανίψια του στη βάπτισή τους/ instagram

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τέσσερα ανίψια του στη βάπτισή τους/ instagram

Η αδελφή του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού έχει τέσσερα παιδιά: τα δίδυμα κορίτσια, Διώνη και Νέδα, ηλικίας 5 ετών και τα δίδυμα Ιζόλδη και Ίωνα, ηλικίας 2 ετών. 

Χρ. Παπακαλιάτης: Η αδελφή του Νάρα με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους στη βάπτισή τους/ instagram

Χρ. Παπακαλιάτης: Η αδελφή του Νάρα με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους στη βάπτισή τους/ instagram

Οι βαπτίσεις των τεσσάρων παιδιών έγιναν μαζί και πραγματοποιήθηκαν στην Ελούντα. Μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα πάρτι για την οικογένεια και τους καλεσμένους. 

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τον πατέρα του, Μανώλη/ instagram

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τον πατέρα του, Μανώλη/ instagram

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με την αδελφή του Νάρα, τον σύζυγό της και τον αδελφό του, Φίλιππο/ instagram

Ο Χρ. Παπακαλιάτης με τα αδέλφια του: από αριστερά Στέφανος Παπακαλιάτης, Νάρα Παπακαλιάτη και Φίλιππο Παπακαλιάτη (πίσω στο κέντρο)

Ο Χριστόφορος και ο Φίλιππος είναι παιδιά από τον πρώτο γάμο του πατέρα τους. Μητέρα τους είναι η Βίλλυ Μαλάμη. Από τον δεύτερο γάμο του πατέρα τους, απέκτησαν άλλα δύο αδέλφια: τη Νάρα και τον Στέφανο. Όλοι τους διατηρούν μεταξύ τους πολύ στενή σχέση και είναι μια δεμένη οικογένεια.

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