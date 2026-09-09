Αινιγματική η Ανδρομάχη: «Αν σ’ αγαπάει… θα είναι εκεί»

Με ένα τραγούδι και ένα μήνυμα όλο νόημα στο Instagram

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Με ένα τραγούδι, μια χαλαρή βραδινή διάθεση και ένα μήνυμα όλο νόημα για την αγάπη, η Ανδρομάχη έκανε ακόμη μία εμφάνιση στα social media που τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων.

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Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από μια πιο ήρεμη και προσωπική στιγμή της. Χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, μπροστά στην κάμερα, ερμηνεύει ένα από τα τραγούδια της, χαρίζοντας στους followers της ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της.

Αυτό που έκανε, ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο. «Αν σ’ αγαπάει… θα είναι εκεί και το επόμενο καλοκαίρι», έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο, αφήνοντας τη φράση να μιλήσει από μόνη της.

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Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ανδρομάχη πρόσθεσε: «Όποιος θέλει είναι και θα είναι εκεί», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια κόκκινη καρδιά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και αρκετά σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να ανταποκρίνονται στο τρυφερό μήνυμα και να της δείχνουν για ακόμη μία φορά την αγάπη τους.

Η Ανδρομάχη, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, επιλέγει συχνά να μοιράζεται με το κοινό της στιγμές τόσο από τη μουσική της πορεία όσο και από την προσωπική της καθημερινότητα, κρατώντας μια άμεση επαφή με τους followers της.

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