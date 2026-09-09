Κυψέλη: Τα ανθρώπινα οστά μεταφέρθηκαν πρόσφατα στην Αλεπότρυπα

«Κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου οι κάμερες

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Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.26, 13:09

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Τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε σακούλα στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης φαίνεται πως μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο σημείο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ αναμένεται να επανεξεταστούν και φάκελοι εξαφανισμένων προσώπων.

Η εκτίμηση ότι τα οστά μεταφέρθηκαν στην Αλεπότρυπα το τελευταίο διάστημα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση της σακούλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, φαίνεται σχετικά καινούργια και δεν παρουσιάζει εμφανείς αλλοιώσεις από την έκθεση στον ήλιο.

Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που κάνουν καθημερινά προπονήσεις στο γήπεδο της περιοχής. Όπως αναφέρουν, οι μπάλες συχνά καταλήγουν στο συγκεκριμένο σημείο, οι ίδιοι πηγαίνουν για να τις περισυλλέξουν και μέχρι χθες δεν είχαν εντοπίσει τη σακούλα. 

Τα οστά που βρέθηκαν χθες στην Κυψέλη εκτιμάται ότι αφέθηκαν στο σημείο πρόσφατα

Τα οστά που βρέθηκαν χθες στην Κυψέλη εκτιμάται ότι αφέθηκαν στο σημείο πρόσφατα

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει καταγραφεί κάποια ύποπτη κίνηση ή το άτομο που μετέφερε τη σακούλα στο σημείο.

Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα οστά

Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους.

Οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν στοιχεία για το φύλο, την ταυτότητα και τον χρόνο θανάτου του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατος δεν είναι πρόσφατος, όμως τα ακριβή χρονικά όρια θα προκύψουν από την επιστημονική ανάλυση.

Στο κρανίο που εντοπίστηκε δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια από κάποιο χτύπημα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Κυψέλη: Εξετάζουν παλιότερες υποθέσεις εξαφανίσεων

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να επανεξετάσουν και φακέλους εξαφανισμένων προσώπων, τόσο των τελευταίων μηνών όσο και παλαιότερων ετών.

Εραυνάται υλικό από τις κάμερες στο σημείο και έχουν ανοίξει παλιοί φάκελοι εξαφανίσεων

Εραυνάται υλικό από τις κάμερες στο σημείο και έχουν ανοίξει παλιοί φάκελοι εξαφανίσεων

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση με κάποιο άτομο που έχει δηλωθεί ως αγνοούμενο. Η διαδικασία ταυτοποίησης, πάντως, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη αντιστοίχιση.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένα άστοχο σουτ μικρών ποδοσφαιριστών, έστειλε μια μπάλα έξω από το γήπεδο ποδοσφαιρικής ακαδημίας. Ο διευθυντής και προπονητής της ομάδας πήγε να την αναζητήσει και είδε σε εγκαταλελειμμένο σημείο, περίπου 200 μέτρα από το γήπεδο, μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά. Ανάμεσα στα ευρήματα βρισκόταν κι ένα κρανίο.

Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το αποτρόπαιο θέαμα.

Όπως περιέγραψε, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, «διέκρινα μια μπλε σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, η οποία φάνηκε να έχει μέσα μεγάλου μεγέθους οστά. Δε θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιο ζώο. Έκρινα ότι αμέσως πρέπει να απομονώσω τα παιδιά και να καλέσω την Άμεση Δράση. Φανταστείτε ότι είχα στα τριάντα μέτρα ανήλικα παιδιά, οπότε έπρεπε από τη μία να προσέξω να μη δείξω στις εκφράσεις του προσώπου μου τι είδα και από την άλλη να προσπαθήσω να τα πάω από την άλλη άκρη ώστε να μην το δουν».

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