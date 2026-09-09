Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα

Γίνεται Offical Automotive Partner του UEFA Champions League

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 12:31 Λιονέλ Μέσι: γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία
09.09.26 , 12:22 Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
09.09.26 , 12:19 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
09.09.26 , 12:08 Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
09.09.26 , 12:01 Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
09.09.26 , 12:00 Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
09.09.26 , 11:48 Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
09.09.26 , 11:43 Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
09.09.26 , 11:29 «Βραχιολάκι» σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία
09.09.26 , 11:20 Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
09.09.26 , 11:15 Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
09.09.26 , 11:00 Όταν η γυναίκα γίνεται χρώμα: Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
09.09.26 , 10:59 Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
09.09.26 , 10:55 Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
09.09.26 , 10:49 Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την έναρξη μιας πολυετούς συνεργασίας ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League. Η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξεκινά από τη σεζόν 2026/27 και θα διαρκέσει έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2030/31.Το ποδόσφαιρο αποτελεί για τη Hyundai έναν οικείο χώρο. Για σχεδόν 30 χρόνια, η Hyundai στηρίζει το άθλημα, από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις έως συλλόγους και ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία με το UEFA Champions League ενισχύει περαιτέρω αυτήν τη δέσμευση, συνδέοντας τη μάρκα με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Οι ομοιότητες μεταξύ του UEFA Champions League και της Hyundai ξεπερνούν το μέγεθος και την εμβέλεια τους. Οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση συγκεντρώνουν ταλέντα από κάθε γωνιά του κόσμου και αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα, η Hyundai αξιοποιεί τη δύναμη της παγκόσμιας παρουσίας της, ενώ σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει οχήματα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πρόκειται για δύο οργανισμούς με ξεκάθαρα ευρωπαϊκή δραστηριότητα και διεθνή επιρροή.

Hyundai: Γίνεται Offical Automotive Partner του UEFA Champions League

Το IONIQ 3: Η είσοδος της Hyundai στο γήπεδο

Το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, σχεδιασμένο στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πελάτες, αποτελεί την πρώτη δυναμική παρουσία της Hyundai στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας. Με το DNA της πολυβραβευμένης οικογένειας IONIQ που μετρά οκτώ World Car Awards και αναρίθμητες διακρίσεις ανά τον κόσμο, το compact hatchback πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια της Milan Design Week νωρίτερα φέτος.Η σχεδίαση τύπου Aero Hatch έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει κορυφαία αεροδυναμική απόδοση και εντυπωσιακή αυτονομία, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263 Cd και αυτονομία έως 497 χλμ. (WLTP), που εκτοξεύεται στα 687 χλμ. εντός αστικού ιστού.

Με χώρο αποσκευών 441 λίτρων, κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, οθόνη 14,6 ιντσών με το προηγμένο σύστημα infotainment PLEOS Connect της Hyundai, το IONIQ 3 αποτυπώνει τη δέσμευση της Hyundai να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ακόμη περισσότερους Ευρωπαίους πελάτες.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HYUNDAI
 |
OFFICAL AUTOMOTIVE PARTNER
 |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Αυτοκινητο
Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
Αυτοκινητο
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
NIO EL6 και ET5: Premium ηλεκτροκίνηση με όφελος έως 11.000 ευρώ
Αυτοκινητο
NIO EL6 και ET5: Premium ηλεκτροκίνηση με όφελος έως 11.000 ευρώ
Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα
42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα
Αυτοκινητο
42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα
BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας
Αυτοκινητο
BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας
Η TOYOTA RACING Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
Αυτοκινητο
Η TOYOTA RACING στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
Αυτοκινητο
ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της
Αυτοκινητο
Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top