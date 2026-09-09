Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την έναρξη μιας πολυετούς συνεργασίας ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League. Η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξεκινά από τη σεζόν 2026/27 και θα διαρκέσει έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2030/31.Το ποδόσφαιρο αποτελεί για τη Hyundai έναν οικείο χώρο. Για σχεδόν 30 χρόνια, η Hyundai στηρίζει το άθλημα, από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις έως συλλόγους και ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία με το UEFA Champions League ενισχύει περαιτέρω αυτήν τη δέσμευση, συνδέοντας τη μάρκα με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Οι ομοιότητες μεταξύ του UEFA Champions League και της Hyundai ξεπερνούν το μέγεθος και την εμβέλεια τους. Οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση συγκεντρώνουν ταλέντα από κάθε γωνιά του κόσμου και αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα, η Hyundai αξιοποιεί τη δύναμη της παγκόσμιας παρουσίας της, ενώ σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει οχήματα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πρόκειται για δύο οργανισμούς με ξεκάθαρα ευρωπαϊκή δραστηριότητα και διεθνή επιρροή.

Το IONIQ 3: Η είσοδος της Hyundai στο γήπεδο

Το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, σχεδιασμένο στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πελάτες, αποτελεί την πρώτη δυναμική παρουσία της Hyundai στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας. Με το DNA της πολυβραβευμένης οικογένειας IONIQ που μετρά οκτώ World Car Awards και αναρίθμητες διακρίσεις ανά τον κόσμο, το compact hatchback πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια της Milan Design Week νωρίτερα φέτος.Η σχεδίαση τύπου Aero Hatch έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει κορυφαία αεροδυναμική απόδοση και εντυπωσιακή αυτονομία, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263 Cd και αυτονομία έως 497 χλμ. (WLTP), που εκτοξεύεται στα 687 χλμ. εντός αστικού ιστού.

Με χώρο αποσκευών 441 λίτρων, κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, οθόνη 14,6 ιντσών με το προηγμένο σύστημα infotainment PLEOS Connect της Hyundai, το IONIQ 3 αποτυπώνει τη δέσμευση της Hyundai να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ακόμη περισσότερους Ευρωπαίους πελάτες.