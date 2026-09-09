NIO EL6 και ET5: Premium ηλεκτροκίνηση με όφελος έως 11.000 ευρώ

Δείτε τις νέες τιμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 12:31 Λιονέλ Μέσι: γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία
09.09.26 , 12:22 Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
09.09.26 , 12:19 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
09.09.26 , 12:08 Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
09.09.26 , 12:01 Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
09.09.26 , 12:00 Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
09.09.26 , 11:48 Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
09.09.26 , 11:43 Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
09.09.26 , 11:29 «Βραχιολάκι» σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία
09.09.26 , 11:20 Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
09.09.26 , 11:15 Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
09.09.26 , 11:00 Όταν η γυναίκα γίνεται χρώμα: Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
09.09.26 , 10:59 Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
09.09.26 , 10:55 Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
09.09.26 , 10:49 Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
NIO EL6 και ET5: Premium ηλεκτροκίνηση με όφελος έως 11.000 ευρώ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας μετακίνησης, όπου η προηγμένη τεχνολογία, ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κορυφαία ποιότητα συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η NIO καθιστά την premium ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, ανακοινώνοντας νέα τιμολογιακή πολιτική, προσφέροντας όφελος έως €11.000 για το NIO EL6 και €7.500 για το NIO ET5, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ανακαλύψουν έναν κόσμο όπου η προηγμένη τεχνολογία, ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και οι κορυφαίες επιδόσεις συνυπάρχουν αρμονικά.

Το NIO EL6, ένα έξυπνο και ευέλικτο premium ηλεκτρικό SUV, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Η αυτονομία που φτάνει έως 529 χιλιόμετρα (WLTP) Το NIO EL6 προσφέρεται με όφελος €11.000, ενώ η έκδοση με μπαταρία 75 kWh είναι διαθέσιμη από €58.200.Μέσω του SIXT leasing, το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα €748 πλέον του ΦΠΑ. 
NIO EL6 και ET5: Premium ηλεκτροκίνηση με όφελος έως 11.000 ευρώ
Το NIO ET5 είναι ένα premium μεσαίο ηλεκτρικό sedan με δυναμικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε
supercar.Η ηλεκτρική τετρακίνηση με ισχύ 490 ίππων και ροπή 700 Nm προσφέρουν άμεση επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία έως 590 χιλιόμετρα (WLTP) το καθιστά ιδανικό και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το NIO ET5 διατίθεται με όφελος €7.500, ενώ η έκδοση με μπαταρία 75 kWh είναι διαθέσιμη από €54.300.Μέσω του SIXT leasing, το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα €698 πλέον του ΦΠΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NIO
 |
NIO EL6
 |
NIO ET5
 |
ΤΙΜΕΣ ΟΦΕΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
Αυτοκινητο
Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Αυτοκινητο
Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
Αυτοκινητο
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα
42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα
Αυτοκινητο
42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα
BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας
Αυτοκινητο
BMW Neue Klasse: Νέες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας
Η TOYOTA RACING Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
Αυτοκινητο
Η TOYOTA RACING στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
Αυτοκινητο
ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της
Αυτοκινητο
Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top