Η NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας μετακίνησης, όπου η προηγμένη τεχνολογία, ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κορυφαία ποιότητα συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η NIO καθιστά την premium ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, ανακοινώνοντας νέα τιμολογιακή πολιτική, προσφέροντας όφελος έως €11.000 για το NIO EL6 και €7.500 για το NIO ET5, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ανακαλύψουν έναν κόσμο όπου η προηγμένη τεχνολογία, ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και οι κορυφαίες επιδόσεις συνυπάρχουν αρμονικά.

Το NIO EL6, ένα έξυπνο και ευέλικτο premium ηλεκτρικό SUV, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Η αυτονομία που φτάνει έως 529 χιλιόμετρα (WLTP) Το NIO EL6 προσφέρεται με όφελος €11.000, ενώ η έκδοση με μπαταρία 75 kWh είναι διαθέσιμη από €58.200.Μέσω του SIXT leasing, το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα €748 πλέον του ΦΠΑ.



Το NIO ET5 είναι ένα premium μεσαίο ηλεκτρικό sedan με δυναμικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε

supercar.Η ηλεκτρική τετρακίνηση με ισχύ 490 ίππων και ροπή 700 Nm προσφέρουν άμεση επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία έως 590 χιλιόμετρα (WLTP) το καθιστά ιδανικό και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το NIO ET5 διατίθεται με όφελος €7.500, ενώ η έκδοση με μπαταρία 75 kWh είναι διαθέσιμη από €54.300.Μέσω του SIXT leasing, το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα €698 πλέον του ΦΠΑ.