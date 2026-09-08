Η TOYOTA RACING στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής

Η TOYOTA RACING δεν κατάφερε να κερδίσει, χάνοντας στα τελευταία λεπτά του δραματικού αγώνα Lone Star Le Mans, του πέμπτου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA 2026 που έγινε στο Όστιν του Τέξας. Οι γενναίες προσπεράσεις, η τολμηρή στρατηγική και η δυνατή ομαδική εργασία οδήγησαν τους Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries στην κορυφή του αγώνα, όταν ένα υδραυλικό πρόβλημα ανάγκασε το #7 TR010 HYBRID να εγκαταλείψει μόλις 11 λεπτά πριν τη λήξη.

Οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa πάλεψαν για μεγάλο μέρος του αγώνα για ένα βάθρο με το #8 TR010 HYBRID τους, προτού αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι την ατυχία τους, πριν από μια συναρπαστική επίδοση με την οποία κατέκτησαν την έκτη θέση.Παρά το γεγονός ότι έχασε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, η TOYOTA RACING διεύρυνε το προβάδισμά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στους εννέα βαθμούς. Το πλήρωμα #7 παραμένει ισόβαθμο στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών με τρεις αγώνες να απομένουν, ενώ το πλήρωμα #8 έχει πλησιάσει στους 11 βαθμούς.

Από την έβδομη και την ένατη θέση στην εκκίνηση, οι Nyck και Sébastien ανέβηκαν στην πρώτη εξάδα στους πρώτους γύρους, προτού υιοθετήσουν διαφορετικές στρατηγικές καυσίμου. Το #8 έκανε το πρώτο του pit stop νωρίς για να κερδίσει χρόνο σε μια καθαρή πίστα, και οι δύο τερμάτισαν στην πρώτη τριάδα τις πρώτες δύο ώρες.

Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας στα μισά του δρόμου άλλαξε τις στρατηγικές και μείωσε τις διαφορές. Μετά την επανεκκίνηση, ο Nyck έκανε τρεις τολμηρές προσπεράσεις στην πρώτη στροφή για να διεκδικήσει το προβάδισμα. Ο Kamui ανέλαβε και διατήρησε το προβάδισμα υπό την πίεση των δύο Alpine που πλησίαζαν στην τελευταία ώρα.

Το #8 ήταν ένας ισχυρός διεκδικητής του βάθρου και ο Ryō βρέθηκε τρίτος 90 λεπτά πριν τον τερματισμό του αγώνα, μέχρι που μια ποινή διέλευσης από τα pits από το αυτοκίνητο για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane τον έριξε στην έβδομη θέση. Περαιτέρω ατυχία προκλήθηκε από ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC) λίγο αργότερα. Έχοντας κάνει μια στάση για ανεφοδιασμό υπό αγωνιστικές συνθήκες λίγο νωρίτερα, το #8 έπεσε στην 14η θέση όταν οι αντίπαλοί του κέρδισαν χρόνο μπαίνοντας στα pit υπό καθεστώς VSC.

Ακολούθησε αυτόματα ένα αυτοκίνητο ασφαλείας και, όταν ο αγώνας συνεχίστηκε 45 λεπτά πριν το τέλος, ο Nyck σημείωσε νέους ταχύτερους γύρους δημιουργώντας μια διαφορά στην πρώτη θέση. Ήταν σε κοντινή απόσταση από τη νίκη όταν ένα υδραυλικό πρόβλημα επηρέασε το υδραυλικό τιμόνι του και ανάγκασε το #7 να μπει στο γκαράζ μόλις 11 λεπτά πριν το τέλος.

Ο Sébastien ανέκτησε μερικούς βαθμούς για την ομάδα με ένα αποφασιστικό τελευταίο μέρος. Έκανε μια εξαιρετική προσπέραση, προσπερνώντας πολλούς αντιπάλους για να ανακτήσει τη βαθμολογία και να τερματίσει έκτος.

Η TOYOTA RACING θα στοχεύσει να ανακάμψει από την απογοήτευση στον εντός έδρας αγώνα της σε τρεις εβδομάδες. Ο αγώνας 6 ωρών του Φούτζι θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

