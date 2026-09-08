Εικόνες με ράντζα και ασθενείς στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο προκαλούν προβληματισμό, καθώς οι χώροι φαίνεται να έχουν μετατραπεί σε μια άτυπη κλινική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του STAR, τα πλάνα δημοσιοποιήθηκαν από συνοδό ασθενούς που βρέθηκε στο νοσοκομείο, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχεται το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως περιέγραψε η ανταποκρίτρια του STAR, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, στους διαδρόμους υπάρχουν ράντζα, ενώ ασθενείς βρίσκονται σε κοινή θέα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους συνοδούς, οι οποίοι περιμένουν για ώρες προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση των συγγενών τους ακόμα και όρθιοι, αφού δεν καταφέρνουν να βρουν μια καρέκλα για να κάτσουν.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, εξυπηρετώντας πολίτες από τη Δυτική Ελλάδα αλλά και άλλες περιοχές.

ΠΟΕΔΗΝ Γιαννάκος: «Απαράδεκτη κατάσταση»

Μιλώντας στο STAR, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος, χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη» και έθεσε το ζήτημα της πίεσης που δέχεται το νοσοκομείο από τα παθολογικά περιστατικά.

«Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση με μεγάλο κίνδυνο διασποράς των νοσοκομειακών μικροβίων», είπε.

Στη συνέχεια, απέδωσε την πίεση που καταγράφεται στο Ρίο, μεταξύ άλλων, στις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν περιφερειακά νοσοκομεία σε παθολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα περιστατικά να διακομίζονται προς την Πάτρα.

«Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο του Ρίου που δέχεται πάρα πολλά παθολογικά περιστατικά που δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει σε θαλάμους», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, εάν δεν ενισχυθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία, αντίστοιχες εικόνες μπορεί να καταγράφονται και σε άλλα νοσοκομεία.

«Εάν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία θα βλέπουμε τέτοιες εικόνες και στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα, στην Πάτρα, αλλά και σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης», δήλωσε.