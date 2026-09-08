Πάτρα: Ράντζα στους διαδρόμους του Νοσοκομείου Ρίου

Οι εικόνες που εξασφάλισε για το Star η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 16:10 Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
08.09.26 , 16:07 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η νέα καθημερινή παρέα από τις 21 Σεπτεμβρίου
08.09.26 , 16:01 Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
08.09.26 , 16:00 Τι είναι το «Airport Divorce»; Ο προσωρινός χωρισμός που γίνεται μόδα
08.09.26 , 15:52 Ψηφιακό Φροντιστήριο: Οι αλλαγές τη σχολική χρονιά 2026-2027
08.09.26 , 15:47 Αιγαίο: συνεχίζονται οι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη
08.09.26 , 15:44 «Red Code» σε Αττική και Εύβοια την Τετάρτη - Σε επιφυλακή η πυροσβεστική
08.09.26 , 15:32 Αριστοτέλειο: Βανδαλισμοί στα συστήματα ελέγχου του Πανεπιστημίου
08.09.26 , 15:25 Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
08.09.26 , 15:25 Ανησυχία στις ΗΠΑ για το Ιράν – Εξετάζουν κλείσιμο βάσεων στη Μέση Ανατολή
08.09.26 , 15:11 Αίγυπτος: Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη και τι θέλει η Τουρκία;
08.09.26 , 15:09 «Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν με την επιστολή του βασιλιά Καρόλου
08.09.26 , 14:49 Η TOYOTA RACING στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
08.09.26 , 14:44 Mαίρη Μηνά - Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι
08.09.26 , 14:35 ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Στα όριά της η Δανάη Μπάρκα μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εικόνες με ράντζα και ασθενείς στους διαδρόμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο προκαλούν ανησυχία.
  • Η κατάσταση είναι δύσκολη και για τους συνοδούς, οι οποίοι περιμένουν για ώρες χωρίς καθίσματα.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος, χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη» και τόνισε τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων.
  • Η πίεση στο νοσοκομείο οφείλεται σε ελλείψεις προσωπικού στα περιφερειακά νοσοκομεία.
  • Απαιτείται ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλα ιδρύματα.

Εικόνες με ράντζα και ασθενείς στους διαδρόμους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο προκαλούν προβληματισμό, καθώς οι χώροι φαίνεται να έχουν μετατραπεί σε μια άτυπη κλινική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του STAR, τα πλάνα δημοσιοποιήθηκαν από συνοδό ασθενούς που βρέθηκε στο νοσοκομείο, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχεται το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πάτρα: Ράντζα στους διαδρόμους του Νοσοκομείου Ρίου

Όπως περιέγραψε η ανταποκρίτρια του STAR, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, στους διαδρόμους υπάρχουν ράντζα, ενώ ασθενείς βρίσκονται σε κοινή θέα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους συνοδούς, οι οποίοι περιμένουν για ώρες προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση των συγγενών τους ακόμα και όρθιοι, αφού δεν καταφέρνουν να βρουν μια καρέκλα για να κάτσουν.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, εξυπηρετώντας πολίτες από τη Δυτική Ελλάδα αλλά και άλλες περιοχές.

Πάτρα: Ράντζα στους διαδρόμους του Νοσοκομείου Ρίου

ΠΟΕΔΗΝ Γιαννάκος: «Απαράδεκτη κατάσταση»

Μιλώντας στο STAR, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος, χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη» και έθεσε το ζήτημα της πίεσης που δέχεται το νοσοκομείο από τα παθολογικά περιστατικά.

«Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση με μεγάλο κίνδυνο διασποράς των νοσοκομειακών μικροβίων», είπε.

Πάτρα: Ράντζα στους διαδρόμους του Νοσοκομείου Ρίου

Στη συνέχεια, απέδωσε την πίεση που καταγράφεται στο Ρίο, μεταξύ άλλων, στις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν περιφερειακά νοσοκομεία σε παθολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα περιστατικά να διακομίζονται προς την Πάτρα.

«Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο του Ρίου που δέχεται πάρα πολλά παθολογικά περιστατικά που δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει σε θαλάμους», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, εάν δεν ενισχυθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία, αντίστοιχες εικόνες μπορεί να καταγράφονται και σε άλλα νοσοκομεία.

«Εάν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία θα βλέπουμε τέτοιες εικόνες και στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα, στην Πάτρα, αλλά και σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης», δήλωσε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ
 |
ΡΑΝΤΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφιακό Φροντιστήριο: Τι Αλλάζει Τη Σχολική Χρονιά 2026-2027
Ελλαδα
Ψηφιακό Φροντιστήριο: Οι αλλαγές τη σχολική χρονιά 2026-2027
Red Code Σε Αττική και Εύβοια Την Τετάρτη 9/9
Ελλαδα
«Red Code» σε Αττική και Εύβοια την Τετάρτη - Σε επιφυλακή η πυροσβεστική
Εξαφάνιση Κινέζας: Βρέθηκε Το Διαβατήριό Της Στο Γαλάτσι
Ελλαδα
Εξαφάνιση Κινέζας: Βρέθηκε κομμένο το διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου
Κυριακή Γρίβα: Aν Έκαναν Το Καθήκον Τους Θα Ήταν Ζωντανή
Ελλαδα
Κυριακή Γρίβα: Η αντίδραση του πατέρα της για την παραπομπή 4 αστυνομικών
Κυψέλη: Βρέθηκαν Ανθρώπινα Οστά
Ελλαδα
Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
Οι Δύο AI AGENTS της Ψηφιακής Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ
Ελλαδα
Μιχαήλ και Νέμεσις: Οι δύο AI AGENTS της Ψηφιακής Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ
Κυριακή Γρίβα: Στο εδώλιο οι 4 αστυνομικοί – Το βούλευμα
Ελλαδα
Κυριακή Γρίβα: Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
ασθενοφόρο
Ελλαδα
Πτώση 13χρονης Θεσσαλονίκη: «Πήγε να κατέβει από σωλήνα και έπεσε»
Καιρός: Έρχονται Πρωτοβρόχια Και Πτώση Θερμοκρασίας
Ελλαδα
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top