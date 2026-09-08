Νέα μεγάλη κλοπή έργων τέχνης σημειώθηκε στη Γαλλία, αυτή τη φορά στο Μουσείο Ρενουάρ στην Καν-συρ-Μερ της Κυανής Ακτής. Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο μουσείο νωρίς το πρωί της Τρίτης και άρπαξαν τέσσερα έργα τέχνης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην Κυανή Ακτή

Κατά τη διαφυγή τους οι δράστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ένα από τα έργα. Έτσι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τρία έργα εξακολουθούν να αγνοούνται.

🔵 #Francia Rubate quattro opere di #Renoir nella notte dal museo di #CagnesSurMer in Costa Azzurra. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga dei ladri. Circa 9 milioni di euro il valore complessivo, fa sapere il sindaco Bryan Masson. Nel video il museo a giugno scorso pic.twitter.com/UCPT6ifBCy — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 8, 2026

Πώς έγινε η διάρρηξη

Οι δύο δράστες εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ λίγο πριν από τις 06:00 το πρωί. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε στις 05:48 τοπική ώρα, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της Καν-συρ-Μερ, Μπράιαν Μασόν, η δημοτική αστυνομία βρέθηκε στο σημείο μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 05:53.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο διαρρήκτες και οι Αρχές ξεκίνησαν καταδίωξη. Οι δράστες, ωστόσο, κατάφεραν να ξεφύγουν, αφήνοντας πίσω τους ένα από τα κλεμμένα έργα.

Διέφυγαν με τέσσερα έργα τέχνης, αξίας 9 εκατ. ευρώ

Γαλλικά μέσα μεταδίδουν ότι οι δράστες εμφανίζονται στο υλικό από τις κάμερες να κόβουν πίνακες προκειμένου να τους απομακρύνουν.

Thieves made off with three paintings by Renoir, Cézanne and Matisse worth millions from an Italian museum in under three minutes, reports say. https://t.co/MyFOmuxKs5 — CBS News (@CBSNews) March 30, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, τα έργα που παραμένουν στα χέρια των δραστών δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επισήμως.

Κλοπή Ρενουάρ: «Επίθεση στην ιστορία και την κληρονομιά της πόλης»

Ο δήμαρχος της Καν-συρ-Μερ, Μπράιαν Μασόν, καταδίκασε τη διάρρηξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του μουσείου για την πόλη.

Κατά την καταδίωξή τους από την αστυνομία οι ληστές εγκατέλειψαν ένα από τα έργα που είχαν κλέψει

«Το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαι σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές», ανέφερε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι δύο δράστες εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες βιντεοεπιτήρησης της πόλης, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν κατά την καταδίωξη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις γαλλικές Αρχές να αναζητούν τους δύο διαρρήκτες και τα τρία έργα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο, αλλά οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν

Το Μουσείο Ρενουάρ

Το Μουσείο Ρενουάρ δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ στην Καν-συρ-Μερ, κοντά στη Νίκαια. Ο διάσημος Γάλλος ιμπρεσιονιστής έζησε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του και πέθανε το 1919.

Στον χώρο εκτίθενται έργα του Ρενουάρ, αλλά και αντικείμενα και έπιπλα που συνδέονται με τον καλλιτέχνη, μεταξύ των οποίων το καβαλέτο και η αναπηρική καρέκλα του. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και γλυπτά.

Η νέα κλοπή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για τις επιθέσεις σε μουσεία και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Η Europol έχει προειδοποιήσει ότι οι κλοπές πολιτιστικών αγαθών αποκτούν στην Ευρώπη ολοένα και πιο επιθετικό χαρακτήρα

Η Europol προειδοποίησε τον Αύγουστο ότι οι κλοπές πολιτιστικών αγαθών στην Ευρώπη αποκτούν ολοένα και πιο επιθετικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία, παρατηρείται επίσης η εμφάνιση ευκαιριακών ομάδων δραστών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις στρατολογούνται μέσω των social media, αντί των παραδοσιακών εξειδικευμένων εγκληματικών δικτύων.

Η Europol ανέφερε μεταξύ των χαρακτηριστικών πρόσφατων υποθέσεων και τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2025. Τότε κλάπηκαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.