Ληστεία Λούβρο: Πέντε νέες συλλήψεις για την κλοπή κοσμημάτων

Κανένα στοιχείο για την τύχη των κοσμημάτων

Σε πέντε νέες συλλήψεις προχώρησαν οι γαλλικές αρχές για την ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα οι αρχές είχαν κάνει μια τρίτη σύλληψη, χωρίς να γίνεται όμως καμία αναφορά για τα κλοπιμαία. 

Μουσείο του Λούβρου 1

Ο τρίτος ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε γειτονιά του Παρισιού, ενώ οι άλλοι δύο προφυλακίστηκαν και δεν έχουν συνεργαστεί έως τώρα με την αστυνομία. 

Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη

Όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFΜTV ο τρίτος ύποπτος φαίνεται να βρισκόταν στο Λούβρο την ώρα της ληστείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. 

Μουσείο του Λούβρου 2

Όλοι οι ύποπτοι μέχρι τώρα διέμεναν ή/και προέρχονται από την περιοχή του Παρισιού (Île de France), άρα η σπείρα έχει γαλλικές ρίζες.

Ληστεία Λούβρο: Προφυλακιστέοι οι δύο πρώτοι ύποπτοι

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 34 και 39 ετών που φέρεται να συμμετείχαν στη ληστεία των βασιλικών κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, απολογήθηκαν στον ανακριτή μετά από τέσσερις ημέρες κράτησης. 

Μουσείο του Λούβρου 3

Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο

Ο ένας από τους δύο τελούσε ήδη υπό δικαστικό έλεγχο για μια άλλη υπόθεση κλοπής και ήταν γνωστός στις αρχές για διακεκριμένες κλοπές.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη διευκρίνισε ότι τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και ότι περίπου 100 αστυνομικοί ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.

Μουσείο του Λούβρου 4

Μουσείο Λούβρου: Οι βιτρίνες των κοσμημάτων «κρύβουν» το μυστικό

Ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι ήταν ήδη σεσημασμένοι για μικροκλοπές και ίχνη από το DNA τους βρέθηκαν τόσο στα τζάμια του Μουσείου του Λούβρου όσο και στο «σκούτερ» που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν.

Μουσείο του Λούβρου 5

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους.

Λούβρο: Αναλαμβάνει η ομάδα που ερεύνησε την κλοπή της Κιμ Καρντάσιαν

Και οι δύο φαίνεται να έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους με την υπόθεση. 

Μουσείο του Λούβρου 6

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο

Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.

Μουσείο του Λούβρου 7

Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα βασιλικά κοσμήματα που έκαναν φτερά και υπάρχουν φόβοι ότι οι «κομάντο», όπως τους χαρακτήρισε η εισαγγελέας, ενδεχομένως να έχουν λιώσει τα πανάκριβα κοσμήματα ώστε να εκμεταλλευτούν τον χρυσό και τα ανεκτίμητης αξίας διαμάντια. Δεν αποκλείεται μάλιστα, τα κλοπιμαία να βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
 |
ΛΟΥΒΡΟ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
