Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη

Το Μουσείο του Λούβρου μετέφερε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, έπειτα από την κινηματογραφική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου που ανέδειξε κενά ασφαλείας στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου.

Η μεταφορά έγινε την Παρασκευή υπό μυστική αστυνομική συνοδεία, σύμφωνα με το RTL.

Οι δράστες είχαν κλέψει οκτώ πολύτιμα κομμάτια από την Αίθουσα Απόλλων - όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος - χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν παράθυρο σε πάνω όροφο εν ώρα λειτουργίας, προτού διαφύγουν με μοτοσικλέτες.

Η αξία της λείας εκτιμάται σε περίπου 88 εκατ. ευρώ (102 εκατ. δολάρια), επιβεβαίωσε η εισαγγελέας Παρισιού.

