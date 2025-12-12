Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»

Η μητέρα του 22χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της Φοινικούντας μιλά στον Γιάννη Μαλλιαρό / Αλήθειες με τη Ζήνα (12/12/2025)

Συγκλονισμένη, αλλά αποφασισμένη να υπερασπιστεί το παιδί της, η μητέρα του 22χρονου που κατηγορείται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, περιγράφει όσα βίωσε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες. Όπως λέει στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» και τον Γιάννη Μαλλιαρό, η υπόθεση «δεν είναι τόσο απλή», επιμένοντας πως «υπάρχουν άνθρωποι από πίσω».

Η ίδια ζητά από τις αρχές να σταθούν σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης όπως: «Να δουν αν στην πρώτη φάση με το αεροβόλο φαίνεται άνθρωπος που ξέρει από όπλα».

Τονίζει επίσης πως το παιδί της «ήταν πολύ καλό παιδί», με όνειρα και μεθοδικότητα: «Με 18.000 μόρια πέρασε στη σχολή πλοιάρχων. Δούλευε 12 ώρες για να βγάλει 12.000 ευρώ. Δεν ήθελε ούτε το χαρτζιλίκι του να πληρώνω εγώ».

Φοινικούντα: «Κάποιοι τον απομάκρυναν – υπάρχουν ναρκωτικά που σε τρελαίνουν»

Η μητέρα του 22χρονου προφυλακισμένου υποστηρίζει πως ο γιος της άρχισε να αλλάζει «από τον Ιούλιο και μετά», όταν «εξαφανίστηκε» και άρχισε, όπως λέει, να επηρεάζεται από τρίτους: «Σκέψου να υπήρχε κάποιος που να σε απομάκρυνε από τους ανθρώπους που αγαπάς και να ξεκινούσες ναρκωτικά. Υπάρχουν ναρκωτικά που μπορούν να σου ρίξουν και να σε τρελάνουν, να μην ξέρεις ποιος είσαι».

Κατηγορεί μάλιστα άτομα του περιβάλλοντος του νεαρού ότι εκμεταλλεύτηκαν την ευαισθησία του: «Με πειθώ και φορτικότητα τον έπεισαν να τα κάνει. Αυτό αναγνωρίζεται και από την ανακρίτρια».

Η ίδια καλεί τη Δικαιοσύνη να φτάσει «μέχρι τους πραγματικά υπεύθυνους»: «Αν δεν βρούμε τους παραπάνω, θα βρίσκονται συνέχεια παιδιά 18, 20, 22 χρονών μπλεγμένα. Δεν είναι τυχαίο. Να ζώσουμε τα παιδιά μας και να μπούνε μέσα αυτοί που φταίνε».

Κλείνοντας, με φωνή που σπάει επαναλαμβάνει: «Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα παιδί φονιάς έτσι. Θέλω να φανεί τι κρύβεται παραπάνω».

Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Ανιψιός και επιχειρηματίας, οι δυο νέοι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, μεταφέρθηκαν σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Για μια ώρα έμειναν εκεί, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

