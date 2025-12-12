Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»

Τα ναρκωτικά και η απομάκρυνση του γιου της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
12.12.25 , 15:51 Ηλίας Βαλάσης: «Όταν την είδα στο πάτωμα τα έβαλα με τον Θεό»
12.12.25 , 15:50 Νέα Μηχανιώνα: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Έσωσε Τον Σκύλο Που Έθαψε 90χρονος
12.12.25 , 15:34 GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
12.12.25 , 15:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά «ντεσιμπέλ» στην εκδίκαση της αγωγής της Π. Τυχεροπούλου
12.12.25 , 15:22 GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ
12.12.25 , 15:11 Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
12.12.25 , 15:03 Εισαγγελική παρέμβαση για τον «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση
12.12.25 , 14:56 Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»
12.12.25 , 14:47 Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!
12.12.25 , 14:46 Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη
12.12.25 , 14:45 Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
12.12.25 , 14:15 Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Η μητέρα του 22χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της Φοινικούντας μιλά στον Γιάννη Μαλλιαρό / Αλήθειες με τη Ζήνα (12/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονισμένη, αλλά αποφασισμένη να υπερασπιστεί το παιδί της, η μητέρα του 22χρονου που κατηγορείται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, περιγράφει όσα βίωσε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες. Όπως λέει στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» και τον Γιάννη Μαλλιαρό, η υπόθεση «δεν είναι τόσο απλή», επιμένοντας πως «υπάρχουν άνθρωποι από πίσω».

Η ίδια ζητά από τις αρχές να σταθούν σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης όπως: «Να δουν αν στην πρώτη φάση με το αεροβόλο φαίνεται άνθρωπος που ξέρει από όπλα».

Φοινικούντα: «Απειλήθηκα, μας ζήτησαν να μη μιλήσουμε για μια βδομάδα»

Τονίζει επίσης πως το παιδί της «ήταν πολύ καλό παιδί», με όνειρα και μεθοδικότητα: «Με 18.000 μόρια πέρασε στη σχολή πλοιάρχων. Δούλευε 12 ώρες για να βγάλει 12.000 ευρώ. Δεν ήθελε ούτε το χαρτζιλίκι του να πληρώνω εγώ».

22χρονος Φοινικούντα

Φοινικούντα: «Κάποιοι τον απομάκρυναν – υπάρχουν ναρκωτικά που σε τρελαίνουν»

Η μητέρα του 22χρονου προφυλακισμένου υποστηρίζει πως ο γιος της άρχισε να αλλάζει «από τον Ιούλιο και μετά», όταν «εξαφανίστηκε» και άρχισε, όπως λέει, να επηρεάζεται από τρίτους: «Σκέψου να υπήρχε κάποιος που να σε απομάκρυνε από τους ανθρώπους που αγαπάς και να ξεκινούσες ναρκωτικά. Υπάρχουν ναρκωτικά που μπορούν να σου ρίξουν και να σε τρελάνουν, να μην ξέρεις ποιος είσαι».

Κατηγορεί μάλιστα άτομα του περιβάλλοντος του νεαρού ότι εκμεταλλεύτηκαν την ευαισθησία του: «Με πειθώ και φορτικότητα τον έπεισαν να τα κάνει. Αυτό αναγνωρίζεται και από την ανακρίτρια».

Η ίδια καλεί τη Δικαιοσύνη να φτάσει «μέχρι τους πραγματικά υπεύθυνους»: «Αν δεν βρούμε τους παραπάνω, θα βρίσκονται συνέχεια παιδιά 18, 20, 22 χρονών μπλεγμένα. Δεν είναι τυχαίο. Να ζώσουμε τα παιδιά μας και να μπούνε μέσα αυτοί που φταίνε».

Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»

Κλείνοντας, με φωνή που σπάει επαναλαμβάνει: «Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα παιδί φονιάς έτσι. Θέλω να φανεί τι κρύβεται παραπάνω».

Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας 

Ανιψιός και επιχειρηματίας, οι δυο νέοι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, μεταφέρθηκαν σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Για μια ώρα έμειναν εκεί, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top