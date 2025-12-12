Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες

Το 2026 η Mercedes-Benz Classic γιορτάζει πολυάριθμες επετείους και ορόσημα, καθώς και σημαντικά ορόσημα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και της εταιρείας γενικότερα. Σημαντικές ημερομηνίες για το αστέρι ντης αυτοκίνησης:

23 Ιανουαρίου 1951 (πριν από 75 χρόνια): Κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας για το αμάξωμα ασφαλείας από τον Béla Barényi. Εφαρμόστηκε αρχικά στις λιμουζίνες W 111 (με «tail fin» («πίσω πτερύγια»)) το 1959.

27 Ιανουαρίου 1976 (πριν από 50 χρόνια): Παρουσίαση της σειράς μοντέλων 123 της Mercedes-Benz. Η Estate και το Coupé συμπλήρωσαν σύντομα την γκάμα.

29 Ιανουαρίου 1886 (πριν από 140 χρόνια): Ο Carl Benz υπέβαλε αίτηση πατέντας για το τρίτροχο «όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης» – η γέννηση του αυτοκινήτου.

·3–8 Φεβρουαρίου 1986 (πριν από 40 χρόνια): Η Mercedes-Benz παρουσίασε τα συστήματα υποβοήθησης ASR και ASD καθώς και το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC στη Φινλανδία.

8 Μαρτίου 1886 (πριν από 140 χρόνια πριν): Ο Gottlieb Daimler παρήγγειλε μια άμαξα. Πάνω σε αυτή κατασκευάστηκε το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με υψηλόστροφο κινητήρα εσωτερικής καύσης.

25–29 Μαρτίου 1901 (πριν από 125 χρόνια): Η Mercedes 35 PS κυριάρχησε στην Εβδομάδα της Νίκαιας. «Μπήκαμε στην εποχή Mercedes», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Αυτοκινητιστικού Ομίλου της Γαλλίας.

19–29 Απριλίου 1951 (πριν από 75 χρόνια): Πρεμιέρα των πολυτελών Mercedes-Benz 300 (W 186) και Mercedes-Benz 220 (W 187) στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (IAA) – οι πρόδρομοι της S-Class.

25 Απριλίου – 5 Μαΐου 1996 (πριν από 30 χρόνια): Η Mercedes-Benz SLK (R 170) έκανε το ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο. Με την αναδιπλούμενη σκληρή μεταλλική οροφή vario-roof, το Roadster άνοιξε μια νέα κατηγορία στην αγορά.

19 Μαΐου 2006 (πριν από 20 χρόνια): Εγκαίνια του Μουσείου Mercedes-Benz στις πύλες του εργοστασίου Untertürkheim – ένα σημείο αναφοράς της μάρκας με τεράστια διεθνή απήχηση.

12–15 Ιουνίου 1976 (πριν από 50 χρόνια): Το C 111-II D πέτυχε τρία παγκόσμια ρεκόρ και 16 ρεκόρ κατηγορίας στο Nardò – εκεί όπου και το Concept AMG GT XX κατέκτησε παγκόσμιο ρεκόρ το 2025.

28/29 Ιουνίου 1926 (πριν από 100 χρόνια): Οι Benz & Cie. και Daimler-Motoren-Gesellschaft συγχωνεύτηκαν σχηματίζοντας την τότε Daimler-Benz AG. Γεννήθηκε η μάρκα Mercedes-Benz.

30 Ιουνίου 1996 (πριν από 30 χρόνια): Μία Mercedes-Benz C 36 AMG ήταν το πρώτο επίσημο αυτοκίνητο ασφαλείας (Safety Car) της μάρκας στη Formula 1 στο Magny-Cours. Έκτοτε, η Mercedes-Benz παρέχει αδιάλειπτα αυτό το σημαντικό όχημα.

31 Ιουλίου 2001 (πριν από 25 χρόνια): Η Mercedes-Benz SL της σειράς R 230 έκανε πρεμιέρα στα Deichtorhallen του Αμβούργου. Το Roadster αυτό διέθετε πολυάριθμες καινοτομίες.

18 Αυγούστου 1896 (πριν από 130 χρόνια): Ο Gottlieb Daimler παρουσίασε το πρώτο φορτηγό με κινητήρα εσωτερικής καύσης στον κόσμο. Το πρώτο όχημα πωλήθηκε στο British Motor Syndicate στο Λονδίνο.

24 Αυγούστου 1986 (πριν από 40 χρόνια): Το αγωνιστικό Sauber-Mercedes C8 Group C σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Nürburgring. Έδωσε σημαντική ώθηση στην επιστροφή της μάρκας στους αγώνες.

12 Σεπτεμβρίου 1926 (πριν από 100 χρόνια): Στον αγώνα Solitude, ο Διευθυντής Αγώνων Alfred Neubauer χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το σύστημα σημάτων του για επικοινωνία με τους οδηγούς.

4–14 Οκτωβρίου 1951 (πριν από 75 χρόνια): Το σπορ και πολυτελές 300 S (W 188) παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ως δίθυρη έκδοση του Type 300 (W 186), σε Coupé, Cabriolet A και Roadster. Ήταν το ταχύτερο γερμανικό αυτοκίνητο παραγωγής.

9 Οκτωβρίου 1946 (πριν από 80 χρόνια): Ξεκινά η δοκιμή του πρωτοτύπου Unimog. Πρώην μηχανικοί της Daimler-Benz AG αναπτύσσουν ένα «Πολυχρηστικό Μηχανοκίνητο Όχημα για τη Γεωργία». Το Unimog κατασκευάστηκε αρχικά από την Boehringer από το 1949 και από το 1951 στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Gaggenau.

15 Οκτωβρίου 2006 (πριν από 20 χρόνια): Ο Bernd Schneider εξασφάλισε το πέμπτο του πρωτάθλημα DTM στον αγώνα του Le Mans – ρεκόρ που αυτός ο πρεσβευτής της μάρκας κρατά μέχρι σήμερα

5 Δεκεμβρίου 1896 (πριν από 130 χρόνια): Η Benz & Cie. παρέδωσε ένα «όχημα διανομής» – το πρώτο Van στον κόσμο. Το «Velociped» ήταν επίσης διαθέσιμο και με χώρο φόρτωσης.