ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά «ντεσιμπέλ» στην εκδίκαση της αγωγής της Π. Τυχεροπούλου

«Ήμουν το "μαύρο πρόβατο"», λέει η κ. Τυχεροπούλου

Στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συζητήθηκε σήμερα η αγωγή που έχει καταθέσει η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, βασική συνεργάτις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία έχει στραφεί κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπηρέτησε από θέση ευθύνης.

Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Με έβριζε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη»

Η Άννα Σταματιάδου έχει τις πληροφορίες στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσων του Star.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά «ντεσιμπέλ» στην εκδίκαση της αγωγής της Π. Τυχεροπούλου

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star, η κ. Τυχεροπούλου - χάρη στην οποία αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ-, ζητά με την αγωγή της τρία πράγματα: 

  • Να επιστρέψει στη θέση της ή σε άλλη ισοδύναμη θέση 
  • Τη διαφορά των αποδοχών που στερήθηκε λόγω μετακίνησης
  • 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Δικηγόροι, λογιστές & αγρότες στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις

Η ίδια πήρε τον λόγο στο δικαστήριο, λέγοντας πως ήταν το «μαύρο πρόβατο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ήταν «εκτός κλίκας» στον Οργανισμό και πως προσπαθούσαν όλα τα άσχημα να τα «φορτώσουν» σε εκείνη.

Παράλληλα, στο δικαστήριο κατέθεσαν και δύο μάρτυρες: Ένας πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην συνεργάτης της κ. Τυχεροπούλου, αλλά και ο νυν διευθυντής Εσωτερικών Ελέγχων του Οργανισμού κ. Παναγόπουλος.


Τυχεροπούλου Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκύπτει Με Σαφήνεια Κύκλωμα» - Video

Η απόφαση αναμένεται σε περίπου 3 με 6 μήνες.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
