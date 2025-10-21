Λούβρο: Αναλαμβάνει η ομάδα που ερεύνησε την κλοπή της Κιμ Καρντάσιαν

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι γαλλικές αρχές για να εντοπίσουν τους ληστές που μπήκαν μέρα μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου, παριστάνοντας τους εργάτες, κι έκλεψαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας που εκτίθονταν στο μουσείο.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα BRB (Brigade de Répression du Banditisme) του Παρισιού. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες ομάδες της αστυνομίας, με μακρά εμπειρία σε ληστείες υψηλού προφίλ, όπως αυτή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ έκανε λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Η BRB διαθέτει 100 πράκτορες, από τους οποίους οι 12 είναι εξειδικευμένοι στις κλοπές μουσείων. Μέχρι στιγμής έχει ανακτήσει στοιχεία, όπως εργαλεία, κράνη, γάντια κι εξετάζει και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει τους δράστες.

Όπως έγραψε η Le Parisien, στο σημείο της κλοπής βρέθηκαν ένα κράνος μοτοσικλέτας, ένα γάντι και τα κλειδιά του αναβατήρα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες για να εισέλθουν στην Αίθουσα Απόλλων, όπου εκτίθονταν τα κοσμήματα.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για εξαιρετικά προετοιμασμένους ληστές με εξειδίκευση σε τέτοιου είδους ληστείες, καθώς η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε είχε κλαπεί από έναν άντρα που την είχε θέσει προς πώληση στην ιστοσελίδα αγγελιών Leboncoin.

They walked into Louvre Museum at 9:30 a.m.



Used a crane. Smashed a window.

Stole the French crown jewels in 4 minutes.

No violence. Just precision.



If a world-famous museum can be robbed in broad daylight… what does that say about the guardians of culture? pic.twitter.com/cUn0DX9qnx — Culture Explorer (@CultureExploreX) October 19, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πωλητής επιτέθηκε βίαια στους φερόμενους αγοραστές, οι οποίοι, αφού τον εξαπάτησαν, απέσπασαν τον εξοπλισμό χωρίς να πληρώσουν το συμφωνηθέν ποσό. Ο ιδιοκτήτης της ανυψωτικής πλατφόρμας αναγνώρισε το όχημά του στις εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Λούβρο: Μάχη με τον χρόνο για να σωθούν τα κοσμήματα

Οι αξιωματικοί της BRB δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς όσο ποιο νωρίς εντοπιστούν οι ληστές, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μην έχουν προλάβει να διαλύσουν πλήρως τα κλοπιμαία.

«Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η κλοπή έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, η ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης. Όσον αφορά στα κοσμήματα, αυτό το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο», είπε ο ιδρυτής της Art Recovery International, Κρίστοφερ Μαρινέλο.

«Οποιαδήποτε θεωρία για την παραγγελία αντικειμένων από έναν μυστηριώδη αγοραστή είναι γελοία. Το βλέπεις μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ», πρόσθεσε.

Πάντως το σενάριο αυτό συνεχίζει να εξετάζεται από την αστυνομία.

Αυτό που εξετάζουν είναι η ληστεία να έγινε κατά παραγγελία από συλλέκτη που θέλει απλά να τα βάλει στη συλλογή του. Ένα ακόμα σενάριο είναι να έγινε κατά παραγγελία με τους ληστές να έχουν βρει εκ των προτέρων τους αγοραστές που θέλουν τα κοσμήματα ως έχουν, με ό,τι κίνδυνο κι αν κρύβει αυτό.

Ερευνάται επίσης η ληστεία να έγινε από εγκληματική οργάνωση με σκοπό να διαλύσουν τα κοσμήματα και να πουλήσουν τις ανεκτίμητης αξίας πέτρες, είτε μεμονωμένες, είτε κομμένες σε μικρότερες, σενάριο που θεωρείται και το πιο πιθανό.

Η Κορίν Σαρτρέλ, αστυνομικός που εργαζόταν προηγουμένως στο Κεντρικό Γραφείο της Γαλλικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, δήλωσε ότι τα κοσμήματα θα μπορούσαν πιθανώς να καταλήξουν σε ένα παγκόσμιο κέντρο διαμαντιών όπως η Αμβέρσα, όπου «πιθανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Τα διαμάντια θα μπορούσαν επίσης να κοπούν σε μικρότερες πέτρες και ο χρυσός να έλιωνε, χωρίς οι αγοραστές να γνωρίζουν προέλευσή τους.

«Αν κλέψω έναν πίνακα του Βαν Γκογκ, είναι Βαν Γκογκ. Μόνο σε παράνομη αγορά έργων τέχνης, μπορώ να το πουλήσω», δήλωσε με τη σειρά του ο Μαρκ Μπαλσέλς, ειδικός σε εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα τη Βαρκελώνη. «Αλλά όταν κλέβω… κοσμήματα, μπορώ να τα διακινήσω μέσω μιας παράνομης αγοράς ως πολύτιμους λίθους».

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δήλωσε ότι η «εξαιρετικά οργανωμένη συμμορία θα μπορούσε κάλλιστα να εργάζεται για έναν συλλέκτη στη μαύρη αγορά».

Λούβρο: Τι έκλεψαν οι ληστές

Τα οκτώ κοσμήματα που αφαίρεσαν ανενόχλητοι οι ληστές από τις προθήκες του μουσείου χρονολογούνται όλα από την εποχή της βασιλικής οικογένειας της Γαλλίας του 19ου αιώνα και είναι στολισμένα με χιλιάδες διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους.

Μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα σκουλαρίκι αφαιρέθηκαν από το σετ ζαφειριών Queen Marie-Amelie, μαζί με μια καρφίτσα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, η οποία είχε 2.438 διαμάντια.

Λούβρο: Πλήρης αποτυχία των μέτρων ασφαλείας στο μουσείο

Η ληστεία εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο την ασφάλεια του μουσείου, όσο και την αστυνομία του Παρισιού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζέραλντ Νταρμανέν παραδέχτηκε ότι τα παράθυρα και οι βιτρίνες παραβιάστηκαν εύκολα και ότι δεν υπήρχαν αρκετές κάμερες ασφαλείας στη συγκεκριμένη πτέρυγα του Λούβρου.

«Αποτύχαμε και παρουσιάσαμε μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», είπε απογοητευμένος.

Η ομάδα που κρύβεται πίσω από την κλοπή των ανεκτίμητων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το μουσείου του Λούβρου, φαίνεται πως είναι γνωστή στις αρχές της Γαλλίας.

Υπάρχουν πληροφορίες πως πρόκειται για τους «Ροζ Πάνθηρες» χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί. Το αν τα κλοπιμαία όμως παραμένουν στην αρχική τους κατάσταση, παραμένει άγνωστο.

Η θρασύτατη ληστεία κοσμημάτων του στέμματος από το Λούβρο, το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως εθνική ταπείνωση και έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στους πολιτιστικούς χώρους της Γαλλίας, η οποία ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της οικονομικής και πολιτικής κρίσης που βιώνει το τελευταίο διάστημα.

«Αν στοχεύσετε το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο, και μετά τη γλιτώσετε, κάτι δεν πήγαινε καλά με την ασφάλεια», δήλωσε ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Οι αξιωματούχοι του Λούβρου, όπου φιλοξενούνται έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα, είχαν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη επενδύσεων που όπως φάνηκε είχε συνέπειες και στην ασφάλεια του μουσείου.

Τουλάχιστον τέσσερα μουσεία της Γαλλίας έχουν κλαπεί τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του χρυσού που κλάπηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι.