Εξετάζεται απαγόρευση της αιθανόλης στα αντισηπτικά - Φόβοι για καρκίνο

Τι εξετάζει η Ε.Ε.

21.10.25 , 13:20 Εξετάζεται απαγόρευση της αιθανόλης στα αντισηπτικά - Φόβοι για καρκίνο
Κοσμος
Πηγή: Reuters / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Θα Απαγορευτεί Η Αιθανόλη Στα Αντισηπτικά Λόγω Καρκίνου;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τη χρήση της αιθανόλης ως δραστικού συστατικού σε βιοκτόνα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των αντισηπτικών χεριών, λόγω αυξανόμενων ενδείξεων ότι μπορεί να προκαλεί καρκίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Στις 10 Οκτωβρίου, εσωτερική εισήγηση μιας από τις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, γεγονός που, σύμφωνα με την εισήγηση, θα πρέπει να οδηγήσει στην αντικατάστασή της σε καθαριστικά και άλλα προϊόντα.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων Προϊόντων του ECHA πρόκειται να συνεδριάσει από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου, όπου θα εξετάσει το θέμα.

Ο ECHA δήλωσε στο πρακτορείο Reuters μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της αιθανόλης για τη χρήση της ως βιοκτόνου. Εάν η επιτροπή ειδικών καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αιθανόλη μπορεί να προκαλεί καρκίνο ή να επηρεάζει την ανθρώπινη αναπαραγωγή, τότε θα συστήσει την αντικατάστασή της.

Ωστόσο, ο οργανισμός πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την επιστημονική γνωμοδότηση της επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάσσει τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλείς ουσίες για χρήση στην υγιεινή των χεριών.

