Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εμφανίστηκε το πρωί ο αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του, επίσης αστυνομικό, μέσα σε νυχτερινό κέντρο.

Ο αστυνομικός εμφανίστηκε αφού παρήλθε το αυτόφωρο, όμως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα και του αφαιρέθηκε και το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός ήταν σε αναρρωτική άδεια από την άνοιξη και μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του οι συνάδελφοί του τον αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για να τον συλλάβουν.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεαρή αστυνομικός, η οποία έκανε την καταγγελία.

Σε αυτό ανέφερε πως ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κέντρο μπροστά στα μάτια δεκάδων πελατών. Όπως είπε, ενεργοποίησε το panic button που της είχε χορηγηθεί μετά από παλαιότερο περιστατικό βίας το 2023 που επίσης είχε καταγγείλει.

Επίσης είχε κάνει μήνυση σε βάρος του για απειλή και εκδικητική πορνογραφία, όμως εκείνος συνέχιζε να πηγαίνει κανονικά στην υπηρεσία του.

Στο παρελθόν η συγκεκριμένη αστυνομικός είχε απασχολήσει ξανά, μετά από πληροφορίες για πολυτελή ζωή στο Ντουμπάι και συμμετοχή σε χλιδάτα πάρτι. Η ίδια στο βίντεο που ανήρτησε «δείχνει» και πάλι τον πρώην σύντροφό της, ως τον ενορχηστρωτή των δημοσιευμάτων και κύρια πηγή διασποράς αυτών των φημών.

«Είμαι αστυνομικός και ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην μου, επίσης εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ενώ κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε ότι θα με καταστρέψει αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου», αναφέρει στο βίντεο η αστυνομικός.