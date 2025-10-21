Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του

Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 14:25 Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν
21.10.25 , 14:15 «Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
21.10.25 , 13:51 Οι «Φίλοι Για Πάντα» φέρνουν στο Cash or Trash... την τύχη τους!
21.10.25 , 13:48 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
21.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
21.10.25 , 13:38 Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
21.10.25 , 13:33 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν άνετη εβδομάδα
21.10.25 , 13:20 Εξετάζεται απαγόρευση της αιθανόλης στα αντισηπτικά - Φόβοι για καρκίνο
21.10.25 , 13:05 Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της
21.10.25 , 12:55 Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα
21.10.25 , 12:54 Καρύδη: «Περιμένουμε πώς και πώς το "Πάρα 5", γιατί θα ξανασμίξουμε»
21.10.25 , 12:53 Σπάνια εμφάνιση της κόρης του Πέτρου Κόκκαλη - Με τη μητέρα της στο θέατρο
21.10.25 , 12:24 Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του
21.10.25 , 11:55 Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»
21.10.25 , 11:50 Ζήνα Κουτσελίνη - Δημήτρης Παπανώτας: Η... διαμάχη τους για τον Τσιμιτσέλη
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό πρώην του
Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εμφανίστηκε το πρωί ο αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του, επίσης αστυνομικό, μέσα σε νυχτερινό κέντρο. 

Ο αστυνομικός εμφανίστηκε αφού παρήλθε το αυτόφωρο, όμως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα και του αφαιρέθηκε και το όπλο του. 

 

@elena__bob

🆘

♬ πρωτότυπος ήχος - Elena Bob

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός ήταν σε αναρρωτική άδεια από την άνοιξη και μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του οι συνάδελφοί του τον αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για να τον συλλάβουν. 

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεαρή αστυνομικός, η οποία έκανε την καταγγελία. 

 

 

Σε αυτό ανέφερε πως ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κέντρο μπροστά στα μάτια δεκάδων πελατών. Όπως είπε, ενεργοποίησε το panic button που της είχε χορηγηθεί μετά από παλαιότερο περιστατικό βίας το 2023 που επίσης είχε καταγγείλει. 

Επίσης είχε κάνει μήνυση σε βάρος του για απειλή και εκδικητική πορνογραφία, όμως εκείνος συνέχιζε να πηγαίνει κανονικά στην υπηρεσία του.

Αστυνομικός ΕΛΑΣ: Απαντά για πρώτη φορά στις καταγγελίες σε βάρος της

Στο παρελθόν η συγκεκριμένη αστυνομικός είχε απασχολήσει ξανά, μετά από πληροφορίες για πολυτελή ζωή στο Ντουμπάι και συμμετοχή σε χλιδάτα πάρτι. Η ίδια στο βίντεο που ανήρτησε «δείχνει» και πάλι τον πρώην σύντροφό της, ως τον ενορχηστρωτή των δημοσιευμάτων και κύρια πηγή διασποράς αυτών των φημών. 

 

 

«Είμαι αστυνομικός και ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην μου, επίσης εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ενώ κανείς δεν κάνει τίποτα.

ΕΛ.ΑΣ.: Αστυνομικός έκανε διπλή ζωή με ροζ πάρτι στο Ντουμπάι

Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

 

 

Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε ότι θα με καταστρέψει αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου», αναφέρει στο βίντεο η αστυνομικός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top