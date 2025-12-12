Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»

Στο αγαπημένο της Παρίσι βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Νάντια Μπουλέ.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από την πόλη του Φωτός, εκφράζοντας την αγάπη της για τη γαλλική πρωτεύουσα.

«Paris, je t’aime! Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω», έγραψε η τραγουδίστρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια, έχοντας ένα αντίστιχο σικ, παριζιάνικο στιλ που της πάει πολύ.

Η ανάρτηση της Νάντιας Μπουλέ

Μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Ισαάκ, οι δυο τους έχουν αποκτήσει την κόρη τους, Σεμέλη.

«Με τον Γιώργο είμαστε δέκα χρόνια μαζί, και γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Δεν έχουμε παντρευτεί γιατί δεν ήταν στα θέλω μας και αφού πλέον υπάρχουν άλλες λύσεις, το αφήσαμε έτσι. Είχα πει στον Γιώργο ότι δεν ήθελα γάμο, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτός», είχε δηλώσει η Νάντια Μπουλέ σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube.