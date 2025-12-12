Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»

Οι φωτογραφίες της από τη γαλλική πρωτεύουσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 19:01 Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
12.12.25 , 18:48 DS N°4: Διαθέσιμο στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
12.12.25 , 18:41 Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
12.12.25 , 18:22 Χολαργός: Προφυλακίζονται οι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα στον 14χρονο
12.12.25 , 18:20 Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»
12.12.25 , 17:51 Cash or Trash: Ποιος αγοραστής θα κρατήσει το τιμόνι αυτής της δημοπρασίας;
12.12.25 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη
12.12.25 , 17:48 SEAT & CUPRA: Το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών
12.12.25 , 17:39 Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ
12.12.25 , 17:29 Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip στο Capo dei Capi Delux
12.12.25 , 17:15 Δένδιας: Παρακολούθησε βολή τορπίλης νέου τύπου από υποβρύχιο
12.12.25 , 16:44 Athens Santa Run: Πότε θα γεμίσει με Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας!
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βιντεάκι της ΝάντιαςΜπουλέ από το Παρίσι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αγαπημένο της Παρίσι βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Νάντια Μπουλέ

Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από την πόλη του Φωτός, εκφράζοντας την αγάπη της για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Νάντια Μπουλέ: Στόλισε το σαλόνι της για τα γενέθλια της κόρης της

«Paris, je t’aime! Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω», έγραψε η τραγουδίστρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια, έχοντας ένα αντίστιχο σικ, παριζιάνικο στιλ που της πάει πολύ.

Η ανάρτηση της Νάντιας Μπουλέ

Μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Ισαάκ, οι δυο τους έχουν αποκτήσει την κόρη τους, Σεμέλη.  

Νάντια Μπουλέ - Γιώργος Ισαάκ: Σε υπέροχη παραλία με την 4χρονη κόρη τους

Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»

Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»

«Με τον Γιώργο είμαστε δέκα χρόνια μαζί, και γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Δεν έχουμε παντρευτεί γιατί δεν ήταν στα θέλω μας και αφού πλέον υπάρχουν άλλες λύσεις, το αφήσαμε έτσι. Είχα πει στον Γιώργο ότι δεν ήθελα γάμο, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτός», είχε δηλώσει η Νάντια Μπουλέ σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΑΑΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top