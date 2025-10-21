Καρύδη: «Περιμένουμε πώς και πώς το "Πάρα 5", γιατί θα ξανασμίξουμε»

Τι είπε για τον ίντερσεξ χαρακτήρα στη σειρά του Καπουτζίδη, Σέρρες;

Για τριτη σεζόν η Σμαράγδα Καρύδη «κλέβει» τις εντυπώσεις ως «Πηνελόπη Μουρίκη» στην αστυκωμική σειρά του Star, «IQ 160».

IQ 160: Η Μουρίκη «παγώνει» μόλις μαθαίνει για τη μετάθεση του Καλατζή

Χθες βράδυ (20/10) πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», που ανεβαίνει στο θέατρο Ακροπόλ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σμαράγδας Καρύδη.  

Εκεί ήταν οι τηλεοπτικές κάμερες, με την καταξιώμενη ηθοποιό να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, οι οποίοι, ανάμεσα σε άλλα, τη ρώτησαν για το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά πέντε».

«Αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτήν την παράσταση. Δεν είμαι αγχωμένη, είναι πολύ τιμητικό που τη σκηνοθέτησα», εξομολογήθηκε αρχικά.

Η Σμαράγδα Καρύδη για την επιστροφή του «Παρά Πέντε» και τον ίντερσεξ χαρακτήρα του Γιώργου Καπουτζίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη για την επιστροφή του «Παρά Πέντε» και τον ίντερσεξ χαρακτήρα του Γιώργου Καπουτζίδη

«Δεν έχω πάρα πολλά να σας πω γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα γυρίσματα. Θα ξεκινήσουμε τώρα αρχές Νοεμβρίου και εμείς το περιμένουμε πώς και πώς γιατί θα ξανασμίξουμε, θα θυμηθούμε τα παλιά», δήλωσε για το «Παρά Πέντε», προσθέτοντας ότι η Ντάλια θα επιστέψει με το extreme μαλλί που έχουμε αγαπήσει. «Θα τη δείτε και με το μαλλί. Θα τη δείτε, ναι», αποκάλυψε η Σμαράγδα Καρύδη. 

Σμαράγδα Καρύδη: «Με λέγανε Ντάλια και τώρα με λένε Μουρίκη»

Η ίδια σχολίασε και την πρωτοποριακή απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να εντάξει τον πρώτο ίντερσεξ χαρακτήρα στην ελληνική μυθοπλασία . 

«Ήμουν κι εγώ στα social, γιατί δεν πρόλαβα να δω τη σειρά, γιατί ήμουν τώρα σε πρόβες, κάθε βράδυ, δεν έχω δει καθόλου τη λεόραση. Καιρός δεν ήταν να πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε;», είπε και συνέχισε:  

«Και είναι και ωραίος τρόπος αυτός να μαθαίνει κανείς από το να μπαίνει ας πούμε να διαβάζει στο διαδίκτυο. Γιατί σου εντυπώνονται καλύτερα και καταλαβαίνεις καλύτερα για τα πρόσωπα. Και ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά να μιλάει για αυτά τα πράγματα». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
HOTEL AMOUR
 |
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
 |
BREAKFAST@STAR
