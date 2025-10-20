IQ 160: Η Μουρίκη «παγώνει» μόλις μαθαίνει για τη μετάθεση του Καλατζή

Η Σοφία ανακοίνωσε στην ομάδα ότι ο Αργύρης Καλατζής παίρνει μετάθεση, ξεκαθαρίζοντας πως είναι δική του απόφαση.

«Ο υπαστυνόμος Καλατζής ζήτησε και πήρε μετάθεση στη διεύθυνση οικονομικού εγκλήματος. Σε λίγες μέρες ο αγαπητός Καλατζής μας αφήνει και τη θέση του αναλαμβάνει ο υπαστυνόμος Μηνάς Φελέκης», είπε, καλωσορίζοντας παράλληλα τον αντικατάστατη του.

IQ 160: Ο Καλατζής φεύγει και έρχεται ο Μηνάς!

Η Πηνελόπη παθαίνει σοκ. Αδιαφορεί για τον νέο της συνεργάτη και κοιτάζει απορημένη τον Καλατζή. Όταν το αστυνομικό τμήμα αδειάζει, εκείνη παραμένει εκεί, «βυθισμένη» στις σκέψεις της.

IQ 160: Στήλη άλατος η Μουρίκη μετά την αποκάλυψη της Σοφίας

Η εξελίξη αυτή την έπιασε εντελώς απροετοίμαστη, ενώ δεν έχει προφτάσει ακόμα να πει στον Καλατζή πως είναι έγκυος.

