Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»

Τι θα γίνει στο επεισόδιο της Τρίτης 21/10

Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»

Τι θα γίνει στο επεισόδιο της Τρίτης 21/10
Στη Φάρμα ο Δημήτρης εξακολουθεί να έχει ύποπτη συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα του, όπως βλέπουμε στο sneak preview του αποψινού επεισοδίου. Λίγο πριν τη δοκιμασία οι «γαλάζιοι» πληροφορούνται ότι ο συμπαίκτης τους έδωσε φαγητό... στους «πράσινους».

Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;

«Μας έφερε ένα τρομερό σαγανάκι ο Δημήτρης», ακούγεται να λέει η Τζωρτζίνα στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας. 

Φάρμα - Βάγγος

Φάρμα - Βάγγος

«Εμείς απλά δεν ξέραμε τίποτα. Δεν είναι μόνο το κέρασμα προφανώς, είναι και το υπόλοιπο που δεν ξέρουμε πού είναι», τόνισε ο Βάγγος και διευκρίνισε: «Το υπόλοιπο απ' το τυρί». 

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τη Στέλλα να τού εξηγήσει γιατί υπάρχει τέτοιο κλίμα στην ομάδα της. «Επειδή έχω έρθει κοντά με τον Δημήτρη ξεκάθαρα. Ορισμένοι ζηλεύουν», απάντησε εκείνη. 

Ο Δημήτρης ζητάει συγγνώμη από τη Βαλεντίνα στη Φάρμα

Ο Δημήτρης, στη συνέχεια, αρνείται να συμμετάσχει στη δοκιμασία του επιστάτη, λέγοντας πως έχει «αλλεργία στην αμμωνία που βγάζει η κοπριά».

Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»

Φάρμα: Ο Δημήτρης ζητά να μη λάβει μέρος στη δοκιμασία του επιστάτη

Αρκετοί συμπαίκτες του δεν πίστεψαν λέξη απ΄ όσα είπε. «Θα του δώσω κανένα μανό να βάψει κανένα νύχι καλύτερα», δήλωσε εκνευρισμένη η Ζωή. 

«Όλοι σας φοράτε παντελόνια, κάποιοι δε φοράνε», παρατήρησε ο Ανδρέας. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει πως είναι ανεπιθύμητος, με τα συναισθήματα πάντως να είναι αμοιβαία. «Δε νιώθω ότι είμαι εκτός ομάδας. Νιώθω ότι εγώ είμαι η ομάδα και απλά αυτά είναι τα παράσιτα», δήλωσε με νόημα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

