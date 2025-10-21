Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»

Στη Φάρμα ο Δημήτρης εξακολουθεί να έχει ύποπτη συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα του, όπως βλέπουμε στο sneak preview του αποψινού επεισοδίου. Λίγο πριν τη δοκιμασία οι «γαλάζιοι» πληροφορούνται ότι ο συμπαίκτης τους έδωσε φαγητό... στους «πράσινους».

«Μας έφερε ένα τρομερό σαγανάκι ο Δημήτρης», ακούγεται να λέει η Τζωρτζίνα στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας.

Φάρμα - Βάγγος

«Εμείς απλά δεν ξέραμε τίποτα. Δεν είναι μόνο το κέρασμα προφανώς, είναι και το υπόλοιπο που δεν ξέρουμε πού είναι», τόνισε ο Βάγγος και διευκρίνισε: «Το υπόλοιπο απ' το τυρί».

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τη Στέλλα να τού εξηγήσει γιατί υπάρχει τέτοιο κλίμα στην ομάδα της. «Επειδή έχω έρθει κοντά με τον Δημήτρη ξεκάθαρα. Ορισμένοι ζηλεύουν», απάντησε εκείνη.

Ο Δημήτρης, στη συνέχεια, αρνείται να συμμετάσχει στη δοκιμασία του επιστάτη, λέγοντας πως έχει «αλλεργία στην αμμωνία που βγάζει η κοπριά».

Φάρμα: Ο Δημήτρης ζητά να μη λάβει μέρος στη δοκιμασία του επιστάτη

Αρκετοί συμπαίκτες του δεν πίστεψαν λέξη απ΄ όσα είπε. «Θα του δώσω κανένα μανό να βάψει κανένα νύχι καλύτερα», δήλωσε εκνευρισμένη η Ζωή.

«Όλοι σας φοράτε παντελόνια, κάποιοι δε φοράνε», παρατήρησε ο Ανδρέας. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει πως είναι ανεπιθύμητος, με τα συναισθήματα πάντως να είναι αμοιβαία. «Δε νιώθω ότι είμαι εκτός ομάδας. Νιώθω ότι εγώ είμαι η ομάδα και απλά αυτά είναι τα παράσιτα», δήλωσε με νόημα.

