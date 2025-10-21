Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;

Η πρώτη μάχη της εβδομάδας στη Φάρμα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πρώτη ομαδική δοκιμασία Ασυλίας στη Φάρμα γι’ αυτή την εβδομάδα χάθηκε για τους πράσινους και ο πρώτος μονομάχος θα είναι από την ηττημένη ομάδα.

«Ο Γιώργος είναι αυτός που καλείται για ακόμα μια φορά να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Η απόφαση σήμερα είναι 100% δική σου ή την έχεις συζητήσει με τα παιδιά;», λέει στο Συμβούλιο στον Αχυρώνα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;

«Δεν την έχω συζητήσει με τα παιδιά. Θα ακούσετε για πρώτη φορά τώρα και ελπίζω να είναι η σωστή», απαντά ο Γιώργος.

Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;


«Η πρώτη μονομάχος γι’ αυτή την εβδομάδα θα είναι η Τζωρτζίνα. Είναι δυνατή και θέλω πολύ να τη δω να αγωνίζεται σαν μονομάχος. Προσφέρει πολλά στο σπίτι. Ο κύκλος σιγά σιγά κλείνει και δεν έχουμε πολλές επιλογές. Την επέλεξα γιατί θέλω να δω κάτι από αυτή αν και είναι ρίσκο», τόνισε ο αρχηγός της πράσινης ομάδας.

Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;
«Το περίμενα. Θα ήμασταν η Κωνσταντίνα ή εγώ. Δεν είναι κάτι….που έπαθα σοκ! Είναι επιλογή του. Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ ή να χαρώ. Είναι ρίσκο. Αν θα χάσω η ομάδα θα χάσει έναν δυνατό παίκτη», προσθέτει η Τζωρτζίνα.


Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
