Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;

Η πρώτη ομαδική δοκιμασία Ασυλίας στη Φάρμα γι’ αυτή την εβδομάδα χάθηκε για τους πράσινους και ο πρώτος μονομάχος θα είναι από την ηττημένη ομάδα.

«Ο Γιώργος είναι αυτός που καλείται για ακόμα μια φορά να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο. Η απόφαση σήμερα είναι 100% δική σου ή την έχεις συζητήσει με τα παιδιά;», λέει στο Συμβούλιο στον Αχυρώνα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Δεν την έχω συζητήσει με τα παιδιά. Θα ακούσετε για πρώτη φορά τώρα και ελπίζω να είναι η σωστή», απαντά ο Γιώργος.



«Η πρώτη μονομάχος γι’ αυτή την εβδομάδα θα είναι η Τζωρτζίνα. Είναι δυνατή και θέλω πολύ να τη δω να αγωνίζεται σαν μονομάχος. Προσφέρει πολλά στο σπίτι. Ο κύκλος σιγά σιγά κλείνει και δεν έχουμε πολλές επιλογές. Την επέλεξα γιατί θέλω να δω κάτι από αυτή αν και είναι ρίσκο», τόνισε ο αρχηγός της πράσινης ομάδας.



«Το περίμενα. Θα ήμασταν η Κωνσταντίνα ή εγώ. Δεν είναι κάτι….που έπαθα σοκ! Είναι επιλογή του. Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ ή να χαρώ. Είναι ρίσκο. Αν θα χάσω η ομάδα θα χάσει έναν δυνατό παίκτη», προσθέτει η Τζωρτζίνα.



