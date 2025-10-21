Οι «Φίλοι Για Πάντα» φέρνουν στο Cash or Trash... την τύχη τους!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Θοδωρής έρχεται στο Cash or Trash από τη Χρυσούπολη Καβάλας, με ένα αντικείμενο που μόλις το είδε σκέφτηκε αμέσως ότι είναι το πλέον κατάλληλο για να παρουσιάσει στην αγαπημένη του εκπομπή. Υπήρχε μόνο ένα εμπόδιο στο δρόμο του, να πείσει τον φίλο του να του το παραχωρήσει. Ο ενθουσιώδης πωλητής τα κατάφερε και δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του που βρίσκεται, επιτέλους, στο δωμάτιο εκτίμησης, μαζί με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο. Ο Θοδωρής μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με κύριο στόχο να απολαύσει στο έπακρο τη διαδικασία της δημοπρασίας!

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται με μεγάλη χαρά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash τους Γιώργο και Νίκο, τα μέλη του συγκροτήματος «Φίλοι Για Πάντα». Οι πωλητές παρουσιάζουν στο δωμάτιο των αγοραστών ένα από τα τυχερά τους αντικείμενα, το οποίο έχουν πάντα μαζί στις συναυλίες τους για να τους φέρνει γούρι. Άραγε, ποιος από τους αγοραστές θα επενδύσει τα χρήματά του για να αποκτήσει λίγη παραπάνω…τύχη;

Ο Χρήστος επιστρέφει στο Cash Or Trash, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ακόμα απολαυστική δημοπρασία! Ο πωλητής θέλει να ακούσει συγκεκριμένο ποσό προσφοράς από τους αγοραστές, προκειμένου να αποχωριστεί το αντικείμενό του. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου θα επιβεβαιώσει ή όχι τους υπολογισμούς του Χρήστου; Σκληρός κι αδιαπραγμάτευτος, ο φέρελπις ζωγράφος φεύγει ευχαριστημένος από το δωμάτιο των αγοραστών, έχοντας ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας με ένταση και πάθος, ακριβώς όπως την είχε φανταστεί!

Η Δέσποινα Μοιραράκη στην παρουσίαση του Cash or Trash για 5η σεζόν!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους.

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτήν τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι.

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

