Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν άνετη εβδομάδα

'Aση Μπήλιου: Ακόμη μια εβδομάδα του Οκτωβρίου που παίζει παιχνίδια με το νευρικό μας σύστημα, καθώς κορυφώνεται στο ξεκίνημα της η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη στον Σκορπιό τη Δευτέρα, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό την Τρίτη, η επιστροφή του Ποσειδώνα για τελευταία φορά στους Ιχθύς την Τετάρτη, η είσοδος του Ήλιου στον Σκορπιό στις 23/10/2025 και το τετράγωνο του με τον Πλούτωνα στις 24/10/2025. Ευτυχώς η εβδομάδα θα τελειώσει με πολύ θετικές όψεις του Ερμή με τον Δία και τον Κρόνο.

