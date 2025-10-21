Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

Η Σταυρούλα ήταν 17 ετών όταν ακρωτηριάστηκε μετά από τροχαίο στη Λεωφ. Φυλής τον Φεβρουάριο του 2025- Η βόλτα με τη φίλη, η υπερβολική ταχύτητα και το τεχνητό μέλος- Όσα είπε στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Ήταν στις 16 Φεβρουαρίου του 2025, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του λόγω υπερβολικής ταχύτητας και ανετράπη στη Λεωφόρο Φυλής. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα. Στα πίσω καθίσματα κάθονταν ένας 15χρονος που ανασύρθηκε νεκρός, ένα 17χρονο κορίτσι που ακρωτηριάστηκε και η επίσης ανήλικη φίλη της.

Η 18χρονη σήμερα Σταυρούλα περπατά με τεχνητό μέλος και εξομολογείται στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» όσα έγιναν εκείνη την τραγική μέρα.

«Δε θυμάμαι τίποτα. Έχει διαγραφεί η μνήμη μου. Απλά το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι έτρεχε πάρα πολύ και ότι έκανε πατιλίκια. Όλα τα υπόλοιπα... ένα κενό, μια μαυρίλα, κάτι τέτοιο», εξομολογήθηκε η Σταυρούλα στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Εκείνο το βράδυ, η Σταυρούλα είχε κανονίσει να κοιμηθεί στο σπίτι της φίλης της. Όμως, η φίλη της την έπεισε πρώτα να πάνε μία βόλτα με το αυτοκίνητο του φίλου της. Το δυστύχημα έγινε στις 7 το πρωί.

«Βγήκα με μια φίλη μου. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο, ήταν φίλος της. Μου είπε ότι θα ήταν για πολύ λίγο και τελικά κράτησε αρκετά κι έγινε αυτό. Ο φίλος της ήταν γύρω στα 20, δεν είμαι σίγουρη. Μου είπαν θα πάμε χαλαρά μια βόλτα για λιγάκι και καταλήξαμε το πρωί. Εγώ δεν ήξερα πώς να γυρνάω, για να φύγω, οπότε έμεινα. Είχα βγει εγώ με την κοπέλα στην αρχή και πήγαμε μετά μια βόλτα με τα παιδιά», περιέγραψε το 18χρονο κορίτσι.

Το αυτοκίνητο έκανε τούμπες. Η Σταυρούλα εκτινάχθηκε από το όχημα. Μια γυναίκα ήταν αυτή που της έκανε ΚΑΡΠΑ κι έδεσε το πόδι της για να σταματήσει την αιμορραγία. «Αυτό που έμαθα, που ξέρω, είναι ότι αυτή η γυναίκα το άκουσε. Είχε γίνει πολύ φασαρία εκείνη τη μέρα στη γειτονιά εκεί στη Χασιά και μάλλον ήρθε και με έσωσε. Μου έκανε ΚΑΡΠΑ», είπε.

Η Σταυρούλα θυμάται ότι απλά βρέθηκε στο νοσοκομείο και της πήρε πολύ καιρό να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Μετά από δύο εβδομάδες άρχισε να αντιλαμβάνεται τον χώρο, να μας μιλήσει. Ήταν κομμένο το πόδι, ήταν ακρωτηριασμένη όταν την φέρανε και ήταν χτυπημένη και στη σπονδυλική στήλη και το κεφάλι», περιέγραψε ο πατέρας της.

Δε μιλάω με τη φίλη μου πια. Εγώ δεν ήθελα. Όταν ξέρεις κάποια πράγματα, προστατεύεις τον φίλο σου κι εγώ ένιωσα ότι δεν το έκανε. Ήξερε ότι έτρεχε ενώ όταν την είχα ρωτήσει, είχε πει πως είναι κομπλέ. Τώρα κάνει κανονικά τη ζωή του

«Ο οδηγός δεν προφυλακίστηκε. Δεν έχουμε ακούσει αν ήταν πιωμένος ή με την αστυνομία που έχουμε μιλήσει… ήταν καθαρά η ταχύτητα», πρόσθεσε ο πατέρας της Σταυρούλας.

Η Σταυρούλα πέρασε μέρος της Γ’ Λυκείου όχι στο σχολείο, αλλά στο αναπηρικό αμαξίδιο. Το τεχνητό μέλος το έχει περίπου έναν μήνα. Το κόστος των επεμβάσεων ανέλαβε η οικογένειά της με τη βοήθεια του γιατρού της. Δεν έδωσε πανελλήνιες όπως σχεδίαζε, αλλά σκοπεύει να σπουδάσει.

«Απλά είμαι ένας άνθρωπος, ήμουνα βασικά, που δεν έλεγε όχι και γι' αυτό έγινε. Δηλαδή θα μπορούσα να πω εξ αρχής ένα όχι. Και απλά, από εδώ και πέρα, μετά το τροχαίο ήμουνα σε φάση ότι θα λέω όχι. Και δε θα κάνω τα χατίρια σε όλους», εξομολογήθηκε. Εκτός από τους γονείς της, στο πλευρό της στάθηκαν συγγενείς αλλά και άγνωστοι που έγιναν φίλοι της, παρά οι φίλοι που θεωρούσε οικογένεια.