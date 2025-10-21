Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

Η 17χρονη ακρωτηριάστηκε σε τροχαίο στη Λεωφ. Φυλής τον Φεβρουάριο του 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 17:05 Καρυστιανού: Αν ο Μητσοτάκης σβήσει τα ονόματα θα τα ξαναγράψουμε
21.10.25 , 16:43 Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή
21.10.25 , 16:05 Αθηνά Κλήμη: «Στα 25 μου η γυναικολόγος μού είπε να κάνω κρυοσυντήρηση»
21.10.25 , 15:52 Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο
21.10.25 , 15:44 Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος
21.10.25 , 15:33 Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
21.10.25 , 15:32 Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer
21.10.25 , 15:31 «Με κλωτσούσε με μανία»: Η Έλενα μιλά για τον ξυλοδαρμό από τον αστυνομικό
21.10.25 , 15:13 Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»
21.10.25 , 14:59 Γιάννενα: Η συγκινητική πράξη πατέρα που δώρισε το νεφρό του στον γιο του
21.10.25 , 14:56 Φοινικούντα: «Ο 22χρονος τον τελευταίο καιρό ήταν φοβισμένος»
21.10.25 , 14:53 Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
21.10.25 , 14:36 Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
21.10.25 , 14:30 Ποιος ανέλαβε τα ηνία στη Νότιγχαμ Φόρεστ
21.10.25 , 14:25 Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της
Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η Σταυρούλα ήταν 17 ετών όταν ακρωτηριάστηκε μετά από τροχαίο στη Λεωφ. Φυλής τον Φεβρουάριο του 2025- Η βόλτα με τη φίλη, η υπερβολική ταχύτητα και το τεχνητό μέλος- Όσα είπε στις Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν στις 16 Φεβρουαρίου του 2025, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του λόγω υπερβολικής ταχύτητας και ανετράπη στη Λεωφόρο Φυλής. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα. Στα πίσω καθίσματα κάθονταν ένας 15χρονος που ανασύρθηκε νεκρός, ένα 17χρονο κορίτσι που ακρωτηριάστηκε και η επίσης ανήλικη φίλη της.

Τροχαίο στη Φυλή: Νεκρός 15χρονος- Μία κοπέλα έχασε το πόδι της

Η 18χρονη σήμερα Σταυρούλα περπατά με τεχνητό μέλος και εξομολογείται στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» όσα έγιναν εκείνη την τραγική μέρα.

Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

«Δε θυμάμαι τίποτα. Έχει διαγραφεί η μνήμη μου. Απλά το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι έτρεχε πάρα πολύ και ότι έκανε πατιλίκια. Όλα τα υπόλοιπα... ένα κενό, μια μαυρίλα, κάτι τέτοιο», εξομολογήθηκε η Σταυρούλα στη Ζήνα Κουτσελίνη. 

Εκείνο το βράδυ, η Σταυρούλα είχε κανονίσει να κοιμηθεί στο σπίτι της φίλης της. Όμως, η φίλη της την έπεισε πρώτα να πάνε μία βόλτα με το αυτοκίνητο του φίλου της. Το δυστύχημα έγινε στις 7 το πρωί. 

Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

«Βγήκα με μια φίλη μου. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο, ήταν φίλος της. Μου είπε ότι θα ήταν για πολύ λίγο και τελικά κράτησε αρκετά κι έγινε αυτό. Ο φίλος της ήταν γύρω στα 20, δεν είμαι σίγουρη. Μου είπαν θα πάμε χαλαρά μια βόλτα για λιγάκι και καταλήξαμε το πρωί. Εγώ δεν ήξερα πώς να γυρνάω, για να φύγω, οπότε έμεινα. Είχα βγει εγώ με την κοπέλα στην αρχή και πήγαμε μετά μια βόλτα με τα παιδιά», περιέγραψε το 18χρονο κορίτσι. 

Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

Το αυτοκίνητο έκανε τούμπες. Η Σταυρούλα εκτινάχθηκε από το όχημα. Μια γυναίκα ήταν αυτή που της έκανε ΚΑΡΠΑ κι έδεσε το πόδι της για να σταματήσει την αιμορραγία. «Αυτό που έμαθα, που ξέρω, είναι ότι αυτή η γυναίκα το άκουσε. Είχε γίνει πολύ φασαρία εκείνη τη μέρα στη γειτονιά εκεί στη Χασιά και μάλλον ήρθε και με έσωσε. Μου έκανε ΚΑΡΠΑ», είπε. 

Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

Η Σταυρούλα θυμάται ότι απλά βρέθηκε στο νοσοκομείο και της πήρε πολύ καιρό να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. 

«Μετά από δύο εβδομάδες άρχισε να αντιλαμβάνεται τον χώρο, να μας μιλήσει. Ήταν κομμένο το πόδι, ήταν ακρωτηριασμένη όταν την φέρανε και ήταν χτυπημένη και στη σπονδυλική στήλη και το κεφάλι», περιέγραψε ο πατέρας της. 

Δε μιλάω με τη φίλη μου πια. Εγώ δεν ήθελα. Όταν ξέρεις κάποια πράγματα, προστατεύεις τον φίλο σου κι εγώ ένιωσα ότι δεν το έκανε. Ήξερε ότι έτρεχε ενώ όταν την είχα ρωτήσει, είχε πει πως είναι κομπλέ. Τώρα κάνει κανονικά τη ζωή του

«Ο οδηγός δεν προφυλακίστηκε. Δεν έχουμε ακούσει αν ήταν πιωμένος ή με την αστυνομία που έχουμε μιλήσει… ήταν καθαρά η ταχύτητα», πρόσθεσε ο πατέρας της Σταυρούλας. 

Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

Η Σταυρούλα πέρασε μέρος της Γ’ Λυκείου όχι στο σχολείο, αλλά στο αναπηρικό αμαξίδιο. Το τεχνητό μέλος το έχει περίπου έναν μήνα. Το κόστος των επεμβάσεων ανέλαβε η οικογένειά της με τη βοήθεια του γιατρού της. Δεν έδωσε πανελλήνιες όπως σχεδίαζε, αλλά σκοπεύει να σπουδάσει. 

Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος

«Απλά είμαι ένας άνθρωπος, ήμουνα βασικά, που δεν έλεγε όχι και γι' αυτό έγινε. Δηλαδή θα μπορούσα να πω εξ αρχής ένα όχι. Και απλά, από εδώ και πέρα, μετά το τροχαίο ήμουνα σε φάση ότι θα λέω όχι. Και δε θα κάνω τα χατίρια σε όλους», εξομολογήθηκε. Εκτός από τους γονείς της, στο πλευρό της στάθηκαν συγγενείς αλλά και άγνωστοι που έγιναν φίλοι της, παρά οι φίλοι που θεωρούσε οικογένεια. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
 |
ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
 |
17ΧΡΟΝΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top