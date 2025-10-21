«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ

«Υποδειγματική και επιβεβλημένη η ενέργεια των αστυνομικών»

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που το «φως» της δημοσιότητας και δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται σε περιπολικό της Τροχαίας, στη Θεσσαλονίκη. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για σωστή ενέργεια και εξήγησαν τους λόγους. 

Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που επενέβησαν ενήργησαν απολύτως σύμφωνα με το καθήκον τους, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια των επιβατών και να αποτραπεί πιθανό τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τραγουδίστρια κινούταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε εξαιτίας καταστροφής ενός ελαστικού. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο, στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολίκό

Περιπολικό της Τροχαίας που περνούσε από το σημείο έσπευσε να βοηθήσει. Οι αστυνομικοί τοποθέτησαν κώνους ασφαλείας για να αποφευχθεί παράσυρση ή άλλο ατύχημα, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν τη γνωστή καλλιτέχνιδα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ώστε να καλέσει ταξί και να συνεχίσει τη διαδρομή της.

Παράλληλα, οι αρχές φρόντισαν για τη γρήγορη απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία με ασφάλεια.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ακόμη ότι η ενέργεια των αστυνομικών ήταν «υποδειγματική και επιβεβλημένη» βάσει των κανόνων οδικής ασφάλειας, απορρίπτοντας τα σενάρια περί «ειδικής μεταχείρισης».

