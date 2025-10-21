Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της

«Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική!»

Βανδή: Περιπολικό Τη Μεταφέρει - Πρόβλημα Στο ΙΧ Της/ Βίντεο Το Πρωινό
Ένα βίντεο που απεικονίζει περιπολικό της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ στο οποίο επέβαινε, ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας. Το βίντεο αυτό προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στο «Πρωινό» και πρόκειται για βίντεο από τον περασμένο Αύγουστο.

Βασίλης Μπισμπίκης: Βραδινή έξοδος στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο

Ήταν το πρωί της 8ης Αυγούστου 2025, όταν η Δέσποινα Βανδή ταξίδεψε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της. Το αυτοκίνητο που την πήγαινε προς το ξενοδοχείο της έμεινε από λάστιχο. Τότε, ένα περιπολικό της αστυνομίας, περνώντας από το σημείο, παρέλαβε την τραγουδίστρια για να διευκολύνει τη μεταφορά της.

βανδη

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

«Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό γαμ@το. Αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και εμείς δεύτερης. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο.

Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο. Δείτε το βίντεο. Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει κάνει κάτι ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική! Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
