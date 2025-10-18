Βασίλης Μπισμπίκης: Βραδινή έξοδος στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο

Απόλαυσε την αγαπημένη του από μια γωνιά του νυχτερινού κέντρου

Το βράδυ της Παρασκευής (17/10), ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε το «παρών» στο μαγαζί, όπου εμφανίζεται η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, στη Θεσσαλονίκη. 

Δέσποινα Βανδή:Η πρώτη εμφάνιση μετά το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit, βλέπουμε τον ηθοποιό όρθιο σε μια γωνιά του νυχτερινού κέντρου, να απολαμβάνει την αγαπημένη του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε πρόσφατα στο μάτι του κυκλώνα, λόγω του του τροχαίου που προκάλεσε στη Φιλοθέη, για το οποίο τού επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ.

Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια

Ο ίδιος μονοπωλούσε για μέρες τη σκαλέτα των εκπομπών, με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του, παρά τα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν. 

Χθες, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Porto Leone», ανταπέδωσε την αγάπη και τη στήριξη που έχει λάβει από τη σύντροφό του, με την παρουσία του στον χώρο όπου τραγουδάει. Άλλωστε, την ακολουθεί σχεδόν σε κάθε της εμφάνιση, καθώς είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της

Στα τέλη Οκτωβρίου, το ζευγάρι σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Ρώμη, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα, με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη.

