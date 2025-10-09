Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια

Το story που ανέβασε η τραγουδίστρια

Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια
Όλες αυτές τις μέρες που ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, η Δέσποινα Βανδή επιλέγει τη σιωπή.

Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη 

Αρκέστηκε μόνο σε μια δήλωση πάνω στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε», φέρεται να είπε στους θαμώνες του μαγαζιού.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανεβάζει ξανά, μετά από πέντε χρόνια, το «Άνθρωποι και Ποντίκια» στο νέο Cartel, με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου.

Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Το βράδυ της Πέμπτης 9/10, η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram την αφίσα της παράστασης, δείχνοντας έτσι την απόλυτη στήριξή της στον ηθοποιό, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 7.000 ευρώ, καθώς και 200 ευρώ για τα έξοδα της δίκης.

Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια

Τα τελευταία γεγονότα δημιούργησαν μια παραφιλολογία ότι οι σχέσεις της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη έχουν ψυχρανθεί. Ωστόσο, η αντίδραση της ερμηνεύτριας υποδηλώνει πως η εμπιστοσύνη τους κάθε άλλο πάρα έχει κλονιστεί.

«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη» 

Το ζευγάρι φαίνεται πως επέλεξε να κλείσει τα αυτιά στα κακοπροαίρετα σχόλια και να παραμείνει μονιασμένο, αποδεικνύοντας πως η αληθινή αγάπη αντέχει στους κραδασμούς.

 

