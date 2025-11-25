“Αττική 2025 – Pallini Initiative”:Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό

Ο Δήμος Παλλήνης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και με την τιμητική Συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, διοργανώνει το αναπτυξιακό φόρουμ “Αττική 2025 – Pallini Initiative”, υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας, της Περιφέρειας Αττικής και της ΚΕΔΕ.

Το συνέδριο στοχεύει στη χαρτογράφηση των σύγχρονων σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματικότητα και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Αττικής. Εστιάζει στον ρόλο των Δήμων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού αναπτυξιακού πλαισίου που ενισχύει την κοινωνική μέριμνα, την απασχόληση, την καινοτομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στο θεματικό πρόγραμμα εντάσσονται συζητήσεις για:

την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της Μαραθώνιας διαδρομής και των τουριστικών μορφών που αυτή ενεργοποιεί,

τη βιομηχανική ανάπτυξη στη ΒΙ.ΠΕ. Ανατολικής Αττικής, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη δημιουργία βιώσιμων αστικών υποδομών, την πολιτική προστασία, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και τις ανθρωποκεντρικές πρακτικές διοίκησης, τις έξυπνες πόλεις και τον ρόλο των Δήμων και Επιμελητηρίων στην ψηφιακή και οικονομική ανάπτυξη, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τα logistics και τη στρατηγική σημασία των λιμένων Ραφήνας – Λαυρίου και του Διεθνούς Αεροδρομίου, τα μεγάλα έργα υποδομών και τις εθνικές αναπτυξιακές επιρροές τους,

τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τη βιώσιμη χρήση φυσικών αγαθών, την αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών με αξιοποίηση A.I., την ανάδειξη των στρατηγικών πλεονεκτημάτων κάθε Δήμου της Ανατολικής Αττικής.

Κεντρική θέση κατέχουν η Κοινωνική Μέριμνα, η Πολιτική Προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος και η Κυκλική Οικονομία, ως βασικοί πυλώνες για μια βιώσιμη και ανθεκτική Αττική.

Το “Pallini Initiative” φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό διαλόγου και συντονισμένης δράσης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας, προς όφελος του πολίτη και της αναπτυξιακής προοπτικής της Ανατολικής Αττικής.

Χρήστος Αηδόνης

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Χρήστος Αηδόνης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, και ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι: Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πλαίσιο για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των σύγχρονων αναπτυξιακών πολιτικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της εθνικής οικονομικής πολιτικής και τις επιδράσεις τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Στο Φόρουμ θα μιλήσουν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, της Περιφέρειας, των Δήμων, της επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το συντονισμό των συζητήσεων των θεματικών ενοτήτων θα αναλάβουν οι: κ. Ιορδάνης Χασαπόπουλος– Δημοσιογράφος, ο κ. Σωτήριος Μπρέγιαννος –Δικηγόρος, κα. Ανθή Βούλγαρη– Δημοσιογράφος.

Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό και προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.