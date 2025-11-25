“Αττική 2025 – Pallini Initiative”:Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό

O Δήμος Παλλήνης υποδέχεται σπουδαίες προσωπικότητες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 17:47 Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος
25.11.25 , 17:42 Είδαμε την παράσταση (Love me) Tinder στο Theatre of the NO
25.11.25 , 17:04 Κληρονομιές: Σαρωτικές αλλαγές – Τι θα ισχύει όταν δεν υπάρχει διαθήκη
25.11.25 , 17:03 Η Ξάνθη τιμά τη Ζωή Δαλακλίδου 13 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της
25.11.25 , 16:35 StarLight - Νάντια Δαλκυριάδου: «Στο θέατρο ψάχνουμε την ελπίδα...»
25.11.25 , 16:12 Χριστίνα Σάλτη: Ξέσπασε σε δάκρυα όταν αναφέρθηκε στη μαμά της
25.11.25 , 16:05 “Αττική 2025 – Pallini Initiative”:Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό
25.11.25 , 15:59 «Τον Μάριο τον οδήγησαν στη μεταμόσχευση τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά»
25.11.25 , 15:58 Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης Μήτογλου- Πότε θα γίνει
25.11.25 , 15:57 Φάρμα: Απόψε οι farmers μειώνονται από 9 σε 8!
25.11.25 , 15:39 Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δε βλέπω κάποια ομοιότητα με το "Σ' αγαπώ μ' αγαπάς"»
25.11.25 , 15:20 Ουκρανία: Αποδέχεται το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»
25.11.25 , 15:20 GNTM vibes: Το Miracle Pre Styler που προστατεύει τα μαλλιά πριν το styling
25.11.25 , 15:14 ΣΤΑΣΥ: Τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Κληρονομιές: Σαρωτικές αλλαγές – Τι θα ισχύει όταν δεν υπάρχει διαθήκη
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
«Τον Μάριο τον οδήγησαν στη μεταμόσχευση τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
“Αττική 2025 – Pallini Initiative” Στις 27 Νοεμβρίου 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δήμος Παλλήνης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και με την τιμητική Συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, διοργανώνει το αναπτυξιακό φόρουμ “Αττική 2025 – Pallini Initiative”, υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας, της Περιφέρειας Αττικής και της ΚΕΔΕ.

Το συνέδριο στοχεύει στη χαρτογράφηση των σύγχρονων σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματικότητα και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Αττικής. Εστιάζει στον ρόλο των Δήμων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού αναπτυξιακού πλαισίου που ενισχύει την κοινωνική μέριμνα, την απασχόληση, την καινοτομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

“Αττική 2025 – Pallini Initiative”:Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό

Στο θεματικό πρόγραμμα εντάσσονται συζητήσεις για:

την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της Μαραθώνιας διαδρομής και των τουριστικών μορφών που αυτή ενεργοποιεί,
τη βιομηχανική ανάπτυξη στη ΒΙ.ΠΕ. Ανατολικής Αττικής, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη δημιουργία βιώσιμων αστικών υποδομών, την πολιτική προστασία, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και τις ανθρωποκεντρικές πρακτικές διοίκησης, τις έξυπνες πόλεις και τον ρόλο των Δήμων και Επιμελητηρίων στην ψηφιακή και οικονομική ανάπτυξη, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τα logistics και τη στρατηγική σημασία των λιμένων Ραφήνας – Λαυρίου και του Διεθνούς Αεροδρομίου, τα μεγάλα έργα υποδομών και τις εθνικές αναπτυξιακές επιρροές τους,
τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τη βιώσιμη χρήση φυσικών αγαθών, την αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών με αξιοποίηση A.I., την ανάδειξη των στρατηγικών πλεονεκτημάτων κάθε Δήμου της Ανατολικής Αττικής.
Κεντρική θέση κατέχουν η Κοινωνική Μέριμνα, η Πολιτική Προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος και η Κυκλική Οικονομία, ως βασικοί πυλώνες για μια βιώσιμη και ανθεκτική Αττική.

Το “Pallini Initiative” φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό διαλόγου και συντονισμένης δράσης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας, προς όφελος του πολίτη και της αναπτυξιακής προοπτικής της Ανατολικής Αττικής.

 Χρήστος Αηδόνης

 Χρήστος Αηδόνης

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Χρήστος Αηδόνης, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, και ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι: Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πλαίσιο για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των σύγχρονων αναπτυξιακών πολιτικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της εθνικής οικονομικής πολιτικής και τις επιδράσεις τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Στο Φόρουμ θα μιλήσουν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, της Περιφέρειας, των Δήμων, της επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το συντονισμό των συζητήσεων των θεματικών ενοτήτων θα αναλάβουν οι: κ. Ιορδάνης Χασαπόπουλος– Δημοσιογράφος, ο κ. Σωτήριος Μπρέγιαννος –Δικηγόρος, κα. Ανθή Βούλγαρη– Δημοσιογράφος.

Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό και προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top