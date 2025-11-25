ΣΤΑΣΥ: Τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο οι Σταθερές Συγκοινωνίες

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΣΤΑΣΥ: Τετράωρη Στάση Εργασίας Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες σε όλες τις γραμμές. Συγκεκριμένα, τη νύχτα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου 2025 προς Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ. η Γραμμή 1 – πρ. ΗΣΑΠ, οι Γραμμές 2 & 3 - Μετρό, και οι Γραμμές Τραμ δε θα λειτουργήσουν. 

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται «για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τη στάση εργασίας 

Οι εργαζόμενοι των Σταθερών Συγκοινωνιών σε όλες τις γραμμές (Γραμμή 1 – πρ. ΗΣΑΠ, Γραμμές 2 & 3 - Μετρό, Γραμμές Τραμ), προχωρούμε σε τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ., διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών.

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών οι οποίες αφορούν σε:

  • Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών.
  • Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο ίδιος τονίζει τη «συνεργασία» των εργαζομένων για την εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα είναι ήδη υπογεγραμμένες και αποτελούν δεσμεύσεις της εταιρείας (ΣΤΑΣΥ) έναντι των εργαζομένων, καθώς περιλαμβάνονται στην τελευταία ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ 2024-2025).

Είναι παράλογο το Υπουργείο Μεταφορών και η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. να επιδιώκουν την πλήρη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας, όταν παραμένουν ανοιχτά και άλυτα τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

  • Υποστελέχωση σε όλες τις ειδικότητες Λειτουργίας και Συντήρησης.
  • Έλλειψη Διαθεσιμότητας συρμών ικανών να φέρουν εις πέρας το συγκοινωνιακό έργο.
  • Μη αναγνώριση της κατοχυρωμένης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε μισθολογικά κλιμάκια για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.

Παρά τις τεράστιες αυτές ελλείψεις, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ δίνουν το 120% των δυνατοτήτων τους, βάζοντας πλάτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδιαίτερα δε, υπό τις συνθήκες της 24ωρης λειτουργίας.

Δεν είμαστε επαίτες. Απαιτούμε μόνο να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και να πληρωνόμαστε για την εργασία μας.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί κατά τις ώρες της στάσης εργασίας. Ο αγώνας μας είναι και αγώνας για την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς προς όφελος όλων των πολιτών.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ και η πολιτική ηγεσία οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους, υλοποιώντας άμεσα τις δεσμεύσεις τους!

