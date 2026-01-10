Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίαζε 13χρονη & της έδινε ναρκωτικά

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη έζησε στιγμές φρίκης στα χέρια ενός 24χρονου άνδρα. 

Το κορίτσι με καταγωγή από το Πακιστάν, που είχε εξαφανιστεί, εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης να συνοδεύεται από τον 24χρονο από το Αφγανιστάν. 

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, η νεαρή έμενε στο σπίτι του. Ο 24χρονος την βίασε ενώ φαίνεται πως της χορήγησε και ναρκωτικά. 

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη

«Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης αλλοδαπής έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία του ανωτέρω και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις, ενώ επιπλέον καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
