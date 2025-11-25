Φάρμα: Απόψε οι farmers μειώνονται από 9 σε 8!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε, Τρίτη 25/11/25 στις 21:00

25.11.25 , 15:57
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 24/11), η Βαλεντίνα Σπέντζα ήταν αυτή που είχε τη λιγότερο καλή απόδοση στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας και βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου. Από την άλλη, η Ζωή Τράπαλη κατάφερε να κερδίσει την ασυλία, αλλά και το πλεονέκτημα να ορίσει τον δεύτερο μονομάχο.

Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!

Φάρμα: Απόψε οι farmers μειώνονται από 9 σε 8!

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη είχε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ήθελε να βρεθεί στον Αχυρώνα με τη Βαλεντίνα και η Ζωή της έδωσε αυτή την ευκαιρία. Τελικά, η Κωνσταντίνα κατάφερε να υπερισχύσει και η Βαλεντίνα αποχώρησε οριστικά από τη «Φάρμα» σε κλίμα συγκίνησης και έχοντας κερδίσει μοναδικές εμπειρίες, αλλά και ξεχωριστούς ανθρώπους.

«Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα

Φάρμα: Απόψε οι farmers μειώνονται από 9 σε 8!

Σήμερα, Τρίτη 25/11, η νέα συνθήκη μετά την ένωση δεν είναι το ίδιο εύκολη για όλους και ορισμένοι φαίνεται να δυσκολεύονται με τη συγκατοίκηση. Μια ακόμα Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας περιμένει τους farmers, στην οποία θα πρέπει να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στη σφεντόνα. Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο δυνατός στον στόχο;

Στη συνέχεια, μία ακόμα Μονομαχία Αποχώρησης θα καθορίσει ποιοι θα παραμείνουν στη «Φάρμα», οι farmers από 9 θα γίνουν 8. Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής, καθώς όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα του δεύτερου μονομάχου. Ποια τακτική ακολουθούν από εδώ και πέρα οι farmers; Προστατεύουν τα άτομα με τα οποία βρίσκονται κοντά ή έχουν στόχο να διώξουν τους πιο δυνατούς;

Η μονομαχία ξεκινά και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για ποιον θα τελειώσει οριστικά το ταξίδι της «Φάρμας» και ποιος θα συνεχίσει το δρόμο του προς τον τελικό και τα 50.000€;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Φάρμα: Απόψε οι farmers μειώνονται από 9 σε 8!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

