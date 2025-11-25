Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!

Η Βαλεντίνα Σπέντζα μπορεί να μη βγήκε πρώτη στη Φάρμα, καθώς αποχώρησε στο χθεσινό επεισόδιο, κατάφερε όμως, με την ξεχωριστή προσωπικότητά της, να αφήσει το στίγμα της στον φετινό κύκλο.

Η Terminator Βαλεντίνα «λύγισε» στον Αχυρώνα από την Κωνσταντίνα και κάποιοι στον εξώστη έκαναν... πάρτι γιορτάζοντας την ήττα της. Καλεσμένη στο Breakfast@Star το πρωί της Τρίτης 25/11, η 22χρονη σχολίασε τους πάντες και τα πάντα με τον δικό της μοναδικό τρόπο!

Η θεαματική είσοδος της Βαλεντίνας στο στολισμένο πλατό του Breakfast@Star

Αρχικά, «εισέβαλε» στο στούνιο κρατώντας ένα τρίποδο, με το οποίο τραβούσε πλάνα σε πραγματικό χρόνο για το vlog της. Μάλιστα, είχε ντυθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το στολισμένο πλατό, κάτι που παρατήρησε και η Ελένη Χατζίδου.

Στη συνέχεια, έγινε μέλος της πιο κεφάτης πρωινής παρέας, στην οποία μίλησε για τη «Φάρμα» και τη συμβίωσή της με τόσους πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους.

«Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Ήταν μια εμπειρία που λες “wow, το έζησες αυτό”. Ήταν λες και έβγαλες το Matrix. Τόσο ακραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Φάρμα και εννοείται πως δεν θα κρατήσω καμία κακία σε κανέναν, γιατί είναι ένα παιχνίδι που είσαι 24/7 με ανθρώπους, που ακόμα και κολλητό σου να τον έχεις 24/7, κάποια στιγμή θα τσακωνόσουν. Δηλαδή τόση τριβή δεν την έχεις ξαναζήσει με κανέναν άλλον», είπε αρχικά.

«Η αλήθεια είναι ότι είχε μαζευτεί πάρα πολύ καιρό, ότι ένιωθα πολλά συναισθήματα, γιατί όταν οι άλλοι μιλάνε άσχημα για σένα, το αισθάνεσαι, το βιώνεις στον χώρο, ότι υπάρχει αυτό το αρνητικό συναίσθημα. Η αλήθεια είναι ότι ένιωθα ότι, επειδή φτάσαμε στη δεκάδα, εγώ σαν Βαλεντίνα τελείωσα εδώ», συμπλήρωσε.

«Δε θα ήθελα να παίξω με τη Ναταλία καθόλου, γιατί η Ναταλία ήταν ένα άτομο που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού – και ο Βάγκος, γιατί και ο Βάγκος μπορεί στην αρχή να με έβγαζε συνεχώς μονομάχο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος», εξομολογήθηκε.

Η πρώην παίκτρια αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό της ζήτημα, που την έφερε πιο κοντά με την Κωνσταντίνα, με αποτέλεσμα η δεύτερη να αναθεωρήσει.

«Είναι πιο πολύ προσωπικό, γιατί – άμα είδατε – είχαμε την επικοινωνία με τους γονείς και σε εμένα δεν παρουσιάστηκε η μαμά μου. Και δεν παρουσιάστηκε λόγω υγείας. Ήταν κανονικά να βρεθεί με τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τη γυναίκα του και την αδερφή μου, αλλά έγινε κάπως φυσικά και δεν μπόρεσε λόγω υγείας. Με έριξε λίγο αυτό».

«Νομίζω φαίνεται ότι περπατάω. Περπατάω συνήθως στους Αχυρώνες, αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πάω πολύ αργά. Ακόμα και τα τουβλάκια… χαλαρά», σχολίασε σχετικά με την τελευταία της επίδοση στον Αχυρώνα.

Ο Δημήτρης και ο Γιώργος έκαναν... πάρτι με την αποχώρηση της Βαλεντίνας από τη Φάρμα

Για τους πανηγυρισμούς του Δημήτρη και του Γιώργου δήλωσε: «Δεν πειράζει. Μ’ αρέσει και μόνο που νιώθουν χαρά για έναν άλλον άνθρωπο. Εννοώ ότι δεν είναι τόσο κακοί άνθρωποι. Μπορεί να νιώσουν χαρά που έφυγα εγώ, γιατί εντάξει, τους ζάλισα. Τι να κάνουμε. Καμιά φορά επίτηδες τους πετούσα κοτσάνες για να πουν “αχ, τι κάνω εδώ πέρα”».

«Πολλά από τα παιδιά, εφόσον βγήκα από το παιχνίδι, μου έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και η Στέλλα μού έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε συγγνώμη», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως είναι τιμητικό το ότι έγινε viral, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στους ανθρώπους που τη στήριξαν.

Τέλος, έκανε ανοιχτή πρόταση στην Ελένη και στον Ετεοκλή να δουλέψει μαζί τους, λέγοντας πως είναι πρόθυμη να αναλάβει οποιοδήποτε πόστο: «Θέλω πάρα πολύ να έρθω να δουλέψω μαζί σας. Θα ήθελα ακόμα και να σας κάνω δημοσιογραφία, να σας κάνω κάτι, ό,τι θέλετε. Θέλω να δουλέψω στο Star μαζί σας, θέλω να το δηλώσω δυνατά στην τηλεόραση. Ό,τι θέλετε, βάλτε με ρεπορτάζ, βάλτε με εδώ».

Η Βαλεντίνα θέλησε να κλείσει την κουβέντα με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα: «Δεν έχω σπουδάσει κάτι και, η αλήθεια είναι, σκεφτόμουν φέτος ή να έδινα Πανελλήνιες ή να έκανα κάτι. Ακόμα κι αν είσαι 22 χρονών, μπορείς πάντα να πας να σπουδάσεις κάτι. Δεν τελειώνει ποτέ η ζωή», κατέληξε η pet sitter.

