Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 17:25 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
25.11.25 , 14:42 Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
25.11.25 , 14:11 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers
25.11.25 , 14:00 Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
25.11.25 , 13:53 Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!
25.11.25 , 13:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεκτός ο γάμος ομοφύλων σε όλα τα κράτη μέλη
25.11.25 , 13:47 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 13:29 Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!
25.11.25 , 13:25 Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
25.11.25 , 13:14 Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
25.11.25 , 13:05 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
25.11.25 , 13:02 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεάσει
25.11.25 , 12:53 «Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα
25.11.25 , 12:51 Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της
25.11.25 , 12:43 Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 24/11/2025 - 28/11/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers

Την πρώτη φορά που ήρθε στο Cash or Trash, ο Νίκος έφερε ένα σύγχρονο, χρονολογικά, αντικείμενο, το οποίο και αποχωρίστηκε όταν άκουσε την κατάλληλη προσφορά από τον Άλεξ Σταυρίδη. Σήμερα, ο πωλητής παρουσιάζει δύο εντελώς διαφορετικά αντικείμενα, με έντονες αναφορές στη μακεδονική και ανατολίτικη παράδοση. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εικαστική μορφολογία των αντικειμένων και τα διεκδικεί σθεναρά, ανταγωνιζόμενη τους υπόλοιπους αγοραστές.

Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers

Η Ιωάννα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ξεχωριστό pop σετ αντικειμένων. Η πωλήτρια είναι σίγουρη ότι τα αντικείμενά της θα ενθουσιάσουν τους αγοραστές και θα τα διεκδικήσουν με πάθος, αφού καλύπτουν τις προτιμήσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Λίγο το χρώμα, λίγο η πολυμορφική τους όψη, λίγο η δεκαετία στην οποία ανήκουν, όλα αυτά τα στοιχεία προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στο δωμάτιο των αγοραστών. Οι… κόντρες διεκδίκησης ξεκινούν, ενώ οι συμμαχίες ανάμεσα σε κάποιους από τους αγοραστές φέρνουν, τελικά, το επιθυμητό αποτέλεσμα, το κλείσιμο μιας δυνατής συμφωνίας!

Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers

Η Γεωργία κάνει ένα διάλλειμα από τις χορευτικές της υποχρεώσεις και τα μαθήματα και έρχεται στο Cash or Trash με το έργο ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, που έως τώρα διακοσμούσε το σαλόνι της. Η πωλήτρια έχει λάβει μέρος σε μεγάλες χορευτικές παραστάσεις, όπως στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έχει ταξιδέψει αρκετά λόγω του επαγγέλματός της και αγαπά την πολιτιστική εκπαίδευση μέσα από τα ταξίδια της. Στο δωμάτιο των αγοραστών η Γεωργία θέλει να… χορέψει στο ταψί τους αγοραστές και να αποσπάσει την πιο συμφέρουσα συμφωνία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top