Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Την πρώτη φορά που ήρθε στο Cash or Trash, ο Νίκος έφερε ένα σύγχρονο, χρονολογικά, αντικείμενο, το οποίο και αποχωρίστηκε όταν άκουσε την κατάλληλη προσφορά από τον Άλεξ Σταυρίδη. Σήμερα, ο πωλητής παρουσιάζει δύο εντελώς διαφορετικά αντικείμενα, με έντονες αναφορές στη μακεδονική και ανατολίτικη παράδοση. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εικαστική μορφολογία των αντικειμένων και τα διεκδικεί σθεναρά, ανταγωνιζόμενη τους υπόλοιπους αγοραστές.

Η Ιωάννα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ξεχωριστό pop σετ αντικειμένων. Η πωλήτρια είναι σίγουρη ότι τα αντικείμενά της θα ενθουσιάσουν τους αγοραστές και θα τα διεκδικήσουν με πάθος, αφού καλύπτουν τις προτιμήσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Λίγο το χρώμα, λίγο η πολυμορφική τους όψη, λίγο η δεκαετία στην οποία ανήκουν, όλα αυτά τα στοιχεία προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στο δωμάτιο των αγοραστών. Οι… κόντρες διεκδίκησης ξεκινούν, ενώ οι συμμαχίες ανάμεσα σε κάποιους από τους αγοραστές φέρνουν, τελικά, το επιθυμητό αποτέλεσμα, το κλείσιμο μιας δυνατής συμφωνίας!

Η Γεωργία κάνει ένα διάλλειμα από τις χορευτικές της υποχρεώσεις και τα μαθήματα και έρχεται στο Cash or Trash με το έργο ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, που έως τώρα διακοσμούσε το σαλόνι της. Η πωλήτρια έχει λάβει μέρος σε μεγάλες χορευτικές παραστάσεις, όπως στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έχει ταξιδέψει αρκετά λόγω του επαγγέλματός της και αγαπά την πολιτιστική εκπαίδευση μέσα από τα ταξίδια της. Στο δωμάτιο των αγοραστών η Γεωργία θέλει να… χορέψει στο ταψί τους αγοραστές και να αποσπάσει την πιο συμφέρουσα συμφωνία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash