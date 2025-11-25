Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα

Η άτυχη γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, όταν ένας άνδρας πλάκωσε στο ξύλο τη σύζυγό του μέσα στο οχηματαγωγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Σαλαμίνα - Πέραμα. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 63χρονος άνδρας, με καταγωγή από τη Ρωσία, επιτέθηκε στην 50χρονη σύζυγό του και την ξυλοκόπησε άγρια. Και εκείνη κατάγεται από τη Ρωσία. 

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός

Η άτυχη γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ υπέστη μώλωπες και αιματώματα από την επίθεση.

Ο 63χρονος συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος κι αντιμετωπίζει κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας. 

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, συνοδεία στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Την προανάκριση ανέλαβε το Δ΄ Λιμενικό τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
