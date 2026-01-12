ΕΝΦΙΑ 2026: Έλεγχος για λάθη στο Ε9 πριν τα εκκαθαριστικά

Περισσότεροι από 7 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν έως τον Μάρτιο στους ψηφιακούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026.

Κάθε ανακρίβεια στο περιουσιολόγιο μεταφράζεται αυτόματα σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Επιφάνειες που έχουν δηλωθεί λάθος, βοηθητικοί χώροι που εμφανίζονται ως κύριας χρήσης, παλαιότητα κτισμάτων που δεν αποτυπώθηκε σωστά ή αγροτεμάχια με κτίσματα που δεν δηλώθηκαν όπως πρέπει, είναι από τα συνηθέστερα λάθη που κοστίζουν ακριβά.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες πληρώνουν παραπάνω ΕΝΦΙΑ όχι επειδή άλλαξε ο νόμος, αλλά επειδή τα στοιχεία στο Ε9 δεν αντανακλούν την πραγματική εικόνα του ακινήτου.

