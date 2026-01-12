Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό δώρο που δέχτηκε από την Πάρο

Το σχόλιο της εγκυμονούσας παρουσιάστριας

12.01.26 , 19:13 Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό δώρο που δέχτηκε από την Πάρο
Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση της εγκυμονούσας παρουσιάστριας για το τάμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και συμβολικό δώρο έφτασε  στα χέρια της Κατερίνας Καινούργιου από την Πάρο, φέρνοντας στο προσκήνιο τη βαθιά σχέση της παρουσιάστριας με την πίστη και την προσωπική της διαδρομή προς τη μητρότητα.

Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή

Πρόκειται για μια ιερή εικόνα της Παναγίας Δεομένης, μορφή της Θεοτόκου που απεικονίζεται μετωπικά, με τα χέρια υψωμένα πλάγια σε στάση προσευχής – χωρίς το Θείο Βρέφος. Η εικόνα είναι φιλοτεχνημένη σε σκούρες, γήινες αποχρώσεις, με χρυσό φόντο και παραδοσιακή βυζαντινή τεχνοτροπία, αποπνέοντας κατάνυξη και ηρεμία. Δίπλα της διακρίνεται ένα μικρό σακουλάκι με αποξηραμένα άνθη, πιθανότατα ευλογημένα, ενισχύοντας τον συμβολισμό του δώρου ως τάματος και ευχαριστίας.

Σύμφωνα με το συνοδευτικό μήνυμα, η εικόνα έφτασε «μόλις από την Πάρο», με αναφορά στην Παναγία τη Δεομένη, η οποία για πολλούς πιστούς θεωρείται θαυματουργή. «Για μένα είναι θαυματουργή… Αν βρεθείτε στην Πάρο να την προσκυνήσετε οπωσδήποτε. Βοήθεια μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party

Το συμβολικό δώρο που έλαβε η KatKen

Το συμβολικό δώρο που έλαβε η KatKen

Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για την πίστη και την εγκυμοσύνη της

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία που είχε η πίστη της στο δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο διάστημα πριν την εγκυμοσύνη της. Όπως έχει αποκαλύψει, το καλοκαίρι που πέρασε προσευχόταν με πίστη στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, κάνοντας τάμα τόσο για την υγεία της μητέρας της όσο και για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί.

Ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο ορμονοθεραπείας, η Κατερίνα Καινούργιου κατάφερε τελικά να μείνει έγκυος φυσιολογικά, γεγονός που η ίδια συνδέει βαθιά με την πίστη και την προσευχή της.

Mέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», άνοιξε την καρδιά της και μίλησε με ειλικρίνεια για όσα βίωσε: «Θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή, στην Πάρο, και προσευχόμουν και για τη μητέρα μου, που περνούσε ένα θέμα υγείας, αλλά και γιατί ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω ένα μωράκι. Ήταν κάτι που το ήθελα από καρδιάς».

 

Μάλιστα, τις ημέρες που περίμενε τα αποτελέσματα του τεστ εγκυμοσύνης, επισκέφθηκε ξανά τον ιερό ναό. «Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη κατάνυξη και συγκίνηση», ανέφερε.

Το τάμα και η συνάντηση με την Παναγία Δεομένη

Κατά την επίσκεψή της, θέλησε να αφήσει το τάμα της σε συγκεκριμένο σημείο του ναού. Παρότι αρχικά της πρότειναν να το τοποθετήσει αλλού, εκείνη ένιωσε έντονα πως έπρεπε να ακολουθήσει το ένστικτό της.

«Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου να με οδηγεί προς μια εικόνα της Παναγίας που δεν κρατούσε βρέφος. Μου έκανε εντύπωση. Πήγα, προσευχήθηκα, άφησα το τάμα μου εκεί και λίγες ημέρες μετά έλαβα τα αποτελέσματα το τεστ εγκυμοσύνης ήταν θετικό».

Αργότερα, επιστρέφοντας στην Εκατονταπυλιανή, έμαθε από ιερέα πως η εικόνα που την είχε συγκινήσει ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε, όπως έχει πει, άρχισε να διαβάζει και να μαθαίνει περισσότερα για τις διαφορετικές μορφές και απεικονίσεις της Παναγίας.

Έτσι, το δώρο από την Πάρο δεν είναι απλώς μια εικόνα, αλλά ένα σύμβολο πίστης και ευγνωμοσύνης.

