Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα

Για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα κατηγορείται γιατρός του Βόλου που κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ιατρικής αμέλειας.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε το 2021, όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα, λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η υπόθεση αφορά τις συνθήκες παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον θεράποντα γιατρό, στον οποίο η οικογένεια της εγκυμονούσης καταλογίζει ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα.

Η 27χρονη γυναίκα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου τον Αύγουστο του 2021, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει. Η γυναίκα αποχώρησε και επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου την επόμενη ημέρα το απόγευμα. Είχε διαστολή 4 εκατοστών, όπως διαπιστώθηκε στο Αχιλλοπούλειο. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και είπε ότι ο τοκετός θα γινόταν φυσιολογικά. Η 27χρονη εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική. Το Σάββατο το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Όμως, στον επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν άκουγε πλέον το μωρό. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το μωράκι γεννήθηκε νεκρό.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, o γιατρός αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και προέβη σε όλες τις ενέργειες που όφειλε, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αν και σπάνια, ακόμη και σε απολύτως φυσιολογικές κυήσεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και η απολογία του κατηγορουμένου.

