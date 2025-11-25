Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Θα ακουστούν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Δήμος Αθηναίων: Στις 27 Νοεμβρίου Η Πόλη Στολίζεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Δήμος Αθηναίων υποδέχθηκε ήδη από τα ξημερώματα της Παρασκευής 21/11, το έλατο από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας – με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας. Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 17:00 στο Σύνταγμα, θα δοθεί το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για όλες και όλους.

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Φέτος, δημιουργήσαμε ένα εορταστικό σκηνικό που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Στολίζουμε το κέντρο και τις γειτονιές με χαμηλής κατανάλωσης φωτισμό LED. Θέλουμε ολόκληρη η πόλη να “ντυθεί” με τη χαρά των Χριστουγέννων. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για αυτές τις στιγμές: τους ανθρώπους του Δήμου, τους καλλιτέχνες, καθώς και τους φορείς που στηρίζουν ενεργά τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης. Σας καλώ να φωτίσουμε μαζί την Αθήνα, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα και να γιορτάσουμε με μουσική, χαρά και αισιοδοξία».

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η γιορτή στο Σύνταγμα

Η βραδιά ξεκινά στις 17.00 με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα κάνει μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού στις 18.00, έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στις 19.30, θα δώσει το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να αποκαλυφθεί ο φετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας.

Ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει από τις 18.30 έως τις 20.30, ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο live show, ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτινή βραδιά. Με αγαπημένες επιτυχίες, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ», καθώς και με ιδιαίτερες διασκευές, ο ανατρεπτικός ερμηνευτής και performer υπόσχεται μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, κέφι και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα, Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα, Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο, Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα, Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο, Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (Διδασκαλία, διεύθυνση: Θωμάς Κοντογεώργης),

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι πραγματικά συμμετοχική και προσβάσιμη σε όλες και όλους.

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης

Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «ντυθεί» με φωτοσωλήνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα στολίδια. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, την ημέρα της φωταγώγησης της πλατείας Συντάγματος, θα έχει ολοκληρωθεί ο στολισμός ολόκληρης της πόλης, δημιουργώντας ένα λαμπερό σκηνικό.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας είναι ένα καταπράσινο έλατο ύψους 19 μέτρων, από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια, που πήρε τη θέση του στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, εντυπωσιακά στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη ζεστή, χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο έλατο, θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.
Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Τα στεφάνια στις κολώνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται και φέτος, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού. Εκεί θα βρίσκεται και φέτος η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Ολόκληρος ο πεζόδρομος θα εμπλουτιστεί με νέες γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο του Συντάγματος. Παράλληλα, στην πλατεία Μητροπόλεως θα τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.
Ο εορταστικός φωτισμός είναι τεχνολογίας LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και απλώνεται σε όλη την πόλη. Περιλαμβάνει συνολικά 78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων, 2.113 επίστηλα διακοσμητικά, 1.325 εναέρια στολίδια, 11.933 μέτρα φωτοσωλήνες και 47 επίγειες κατασκευές.

Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Μια γιορτή για όλους

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των «Χριστουγέννων στην Αθήνα», το οποίο περιλαμβάνει εορταστικές δράσεις για οικογένειες και παιδιά, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές της πόλης, όπως η Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά, μουσικο-θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, καθώς και τις καθιερωμένες εκδηλώσεις για την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
 

