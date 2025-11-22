Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο

Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ζωντανεύουν στον Φάρο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Φέτος, η ομάδα νεανικού θεάτρου «συντεχνία του γέλιου», πιστή στο όραμά της για ένα θέατρο για παιδιά με κοινωνική ευαισθησία και ρεαλιστικές ιστορίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, παρουσιάζει την παράσταση Επείγοντα Χριστούγεννα. Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αληθινή μαγεία των γιορτών, βασισμένη στο έργο «Heile, heile Segen» των Volker Ludwig και Christian Veit. Σκηνοθετεί ο Βασίλης Κουκαλάνι, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια γράφουν ο Σπύρος Γραμμένος και η Άννη Θεοχάρη.



Τρεις μικροί ασθενείς στο παιδιατρικό τμήμα ενός νοσοκομείου βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους τις μέρες των Χριστουγέννων. Η μοναξιά και η ανησυχία τους γίνεται αφορμή για περιπέτειες που δεν είχαν προηγουμένως φανταστεί, ενώ το γέλιο και το παιχνίδι ανατρέπουν κάθε εμπόδιο.



Το έργο θίγει με ευαισθησία και χιούμορ σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα συνδυάζοντάς τα με μουσική, τραγούδι και «θέατρο μέσα στο θέατρο» και καλεί τους θεατές να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών: χωρίς προκαταλήψεις, γεμάτο δυνατότητες, με την πίστη ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι ξεχωριστή όταν υπάρχει το «μαζί».



Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι απλά μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά η στιγμή που επιλέγουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στους άλλους.



Συντελεστές:

Διασκευή: Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωάννα Λιούτσια

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κουκαλάνι

Πρωτότυπη Μουσική: Σπύρος Γραμμένος, Άννη Θεοχάρη

Μουσική Διεύθυνση - Ενορχήστρωση: Σπύρος Γραμμένος

Σκηνογράφοι - Ενδυματολόγοι: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου

Χορογράφος: Πωλίνα Ευαγγέλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιανίτης

Σχεδιασμός Ήχου: Βασίλης Χρηστακέας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χαρίκλεια Πετράκη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Λιάνα Γαβριήλ

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Μικές Γλύκας, Βασίλης Κουκαλάνι, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Σίλια Μπισιώτη, Αναστασία Νάστια Ντεντιάεβα, Τάνια Παλαιολόγου, Δανάη Τσιοπλή

Εκτέλεση Παραγωγής: συντεχνία του γέλιου



INFO

Επείγοντα Χριστούγεννα

μία παράσταση της ομάδας νεανικού θεάτρου «συντεχνία του γέλιου» βασισμένη στο έργο «Heile, heile Segen» των Volker Ludwig και Christian Veit



Φάρος, ΚΠΙΣΝ



Για παιδιά 5 ετών και άνω



Παραστάσεις: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30/12/25 και 01, 03, 04, 05, 06/01/26, στις 18.00



Διάρκεια: 70’



Eισιτήρια:

Γενική είσοδος 10€, μειωμένο 5€