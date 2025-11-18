Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης για ταινία Αnimation 2025 – 2026

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Animegaron, στο πλαίσιο της Σειράς Γέφυρες, σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων. Φέτος, οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν μουσική για την ταινία animation μικρού μήκους «ROE»της Χλόης Ατζακά.

Κάθε χρόνο, ο πολύ μεγάλος αριθμός συμμετοχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των δημιουργών –νεότερων και όχι μόνο– για την κινηματογραφική μουσική και ακόμη περισσότερο για τις ταινίες animation, που αφήνουν ένα ευρύ πεδίο ελευθερίας, φαντασίας και συνθετικής δημιουργίας.

Βασικός στόχος του Animegaron είναι η μετατροπή του σε ένα μέσο προβολής ταλαντούχων συνθετών μουσικής για την εικόνα, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούν όχι μόνο με το κοινό, αλλά και με στελέχη από το χώρο του θεάματος και του ακροάματος. Για το λόγο αυτό η ταινία με τα soundtracks των τριών νικητών, πέρα από τη βράβευση τους με τα χρηματικά βραβεία, θα προβληθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Animasyros που έχει αξιολογηθεί σε παγκόσμιο κλίμακα σαν ένα από τα 20 καλύτερα. Το Φεστιβάλ αποτελεί τόπο συνάντησης των πιο σύγχρονων ρευμάτων στην τέχνη του animation με προσκαλεσμένους σκηνοθέτες, παραγωγούς και κριτικούς απ’ όλον τον κόσμο.

Τέλος έχει ήδη δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα στο site του Μεγάρου, στην οποία θα είναι διαθέσιμα για ένα χρόνο τα 5 soundtracks της φετινής διοργάνωσης, που διακρίθηκαν με βάση την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της επιτροπής.



Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν:

· Γιώργος Λαζαρίδης, πιανίστας, συνθέτης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

· Αναστασία Μάνου, παραγωγός

· Δημήτρης Μαραγκόπουλος, συνθέτης, επικεφαλής της σειράς Γέφυρες στο ΜΜΑ, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

· Νίκος Ξανθούλης, συνθέτης, σολίστ αρχαίας ελληνικής λύρας και τρομπέτας

· Ευανθία Ρεμπούτσικα, συνθέτις, σολίστ βιολιού

Η ταινία μικρού μήκους «ROE» της Χλόης Ατζακά, επενδυμένη μουσικά με τις 10 καλύτερες συνθέσεις που θα έχει επιλέξει η επιτροπή, θα παρουσιαστεί στα social media του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την ημέρα της διαδικτυακής μετάδοσης των αποτελεσμάτων (29 Μαΐου 2026). Από αυτούς τους 10 διαγωνιζόμενους θα αναδειχθούν οι νικητές του Animegaron, οι οποίοι θα λάβουν τρία χρηματικά βραβεία και δύο διακρίσεις και θα υποστηριχτούν από ευρύ πλαίσιο δράσεων προβολής.

Πληροφορίες

Γέφυρες – Animegaron

Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης

για ταινία Αnimation 2025 – 2026

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σάουντρακ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 | 17:00 ώρα Ελλάδας

Φέτος οι διαγωνιζόμενοι γράφουν μουσική

για την ταινία animation μικρού μήκους

«ROE»της Χλόης Ατζακά

Σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ

+ Αγορά Κινουμένων Σχεδίων