PRE-XMAS PARTY με τον Κωστή Μαραβέγια στο Floyd!

Ποια παρουσιάστρια θα είναι στο πάρτι

PRE-XMAS PARTY Mε Τον Μαραβέγια Στο Floyd
«Μία ίσον καμία» λέει ο λαός, και συμφωνεί και ο Κωστής Μαραβέγιας!

PRE-XMAS PARTY με τον Κωστή Μαραβέγια στο Floyd!

Και μας καλεί όλους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ξανά στο Floyd live music venue για ένα μεγαλύτερο, πιο πολύχρωμο και ακόμα πιο γιορτινό πάρτι λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

PRE-XMAS PARTY με τον Κωστή Μαραβέγια στο Floyd!

Μετά από την περσινή επιτυχία, το pre-Christmas party  επιστρέφει με τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη να προσκαλεί ξανά στη μεγάλη σκηνή της Πειραιώς 117 πολλούς καλεσμένους έκπληξη!

Καλό θα είναι να έρθετε νωρίς, καθώς η βραδιά θα ξεκινήσει με live KARAOKE «μάχη» με ονόματα «φωτιά» και παρουσιάστρια την αγαπημένη σας YouΤuber, Zoe Pre. 

Μαζί με την all star μπάντα του θα στήσουν εκ νέου ένα Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ μουσικής και φαντασίας, που κανείς δεν θα θέλει να χάσει! 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
 |
FLOYD
