Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στο Gazarte Roof Stage

Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το Λονδίνο που έκλεισε με τεράστια επιτυχία, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει εκεί όπου όλα γίνονται πιο κοντά, πιο προσωπικά, πιο μαγικά — στο Gazarte Roof Stage.

Από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και για τέσσερα μοναδικά Σάββατα, ο Μιχάλης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με την μπάντα του για να μοιραστεί μαζί μας τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες μουσικές στιγμές που υπόσχονται συγκίνηση και χαρά.

Μαζί του ο ZAF, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός και performer, σε μια live μουσική συνεργασία όπου η ενέργεια συναντά το συναίσθημα και το διαχρονικό αγκαλιάζει το νέο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη μαγεία και αλήθεια.

Το Gazarte Roof Stage, με τη μοναδική του θέα και την οικεία ατμόσφαιρα, γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης για τέσσερις βραδιές γεμάτες μουσική, φως και αγάπη.

Για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, άλλωστε, η μουσική είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι συναντήσεις, είναι στιγμές που μένουν στην καρδιά.

«Περιμένω πώς και πώς να συναντηθούμε ξανά στον οικείο και φιλόξενο χώρο του Gazarte Roof Stage και να γίνουμε και πάλι μια παρέα. Να τραγουδήσουμε μαζί και να ζήσουμε βραδιές γεμάτες συγκινήσεις. Πάμε να ‘ντύσουμε’ τα δικά μας Σάββατα με μουσική, αγάπη και χαμόγελα» δήλωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λίγο πριν την έναρξη των μουσικών παραστάσεων.

Μαζί του επί σκηνής οι αγαπημένοι φίλοι και εξαιρετικοί μουσικοί:

Σόλωνας Αποστολάκης | Πλήκτρα & Ενορχήστρωση

· Κωσταντίνος Σπηλιωτόπουλος | Μπάσο

· Άγγελος Αϊβάζης | Κιθάρες

· Δημήτρης Τσόλης | Τύμπανα

· Νικόλας Πλάτων | Τρομπέτα

Πρεμιέρα: Σάββατο 22 Νοεμβρίου

και κάθε Σάββατο για 4 εμφανίσεις

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Gazarte Roof Stage