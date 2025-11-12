Μια Γιορτή Συμπερίληψης και Αγάπης στη Βούλα

Η Βούλα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια μοναδική γιορτή που ενώνει, συγκινεί και εμπνέει. Στις 30 Νοεμβρίου, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» μεταμορφώνεται σε έναν χώρο χαράς, αποδοχής και συμπερίληψης, όπου άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για να μας θυμίσουν ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο, αλλά δύναμη που μας ενώνει.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τις ομάδες «Ο Κόσμος του Πάρη», «Δύναμαι Άκουσέ Με Δάσκαλε» και τον Σύλλογο Cri du chat Greece – Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Σταυρακάκη.

Πρόκειται για μια γιορτή που δεν τιμά μόνο την τέχνη, αλλά και τη βαθύτερη αξία της ανθρώπινης επαφής, της ισότητας και της αποδοχής.

Μουσική, Χορός, Θέατρο και Διαδραστικά Δρώμενα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό, θεατρικές παραστάσεις και διαδραστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν στιγμές δημιουργίας και συγκίνησης, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να γίνει το κοινό σημείο συνάντησης όλων.

Δράσεις Προσφοράς και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας

Η γιορτή δεν σταματά στη σκηνή. Ο Σύλλογος «Κάντο Πράξη» θα συγκεντρώνει πλαστικά καπάκια για φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ το ΑΛΜΑ θα συλλέγει χρησιμοποιημένες κηρομπογιές που θα μεταμορφωθούν σε πολύχρωμες κατασκευές.

Μικρές πράξεις με μεγάλη σημασία, που αποδεικνύουν πως η συμπερίληψη και η προσφορά μπορούν να αγγίξουν κάθε πτυχή της ζωής.

Η ηθοποιός Βασιλική Ανδρίτσου θα παρουσιάσει τη βραδιά και θα διαβάσει απόσπασμα από παραμύθι του Γιώργου Δούκα, προσθέτοντας μια πινελιά μαγείας και ευαισθησίας.



Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης με τη στήριξη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου.

