Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της

Έβαλε τα κλάματα η παρουσιάστρια on air!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 15:14 ΣΤΑΣΥ: Τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
25.11.25 , 14:42 Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
25.11.25 , 14:11 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers
25.11.25 , 14:00 Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
25.11.25 , 13:53 Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!
25.11.25 , 13:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεκτός ο γάμος ομοφύλων σε όλα τα κράτη μέλη
25.11.25 , 13:47 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 13:29 Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!
25.11.25 , 13:25 Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
25.11.25 , 13:14 Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
25.11.25 , 13:05 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
25.11.25 , 13:02 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεάσει
25.11.25 , 12:53 «Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα
25.11.25 , 12:51 Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου και το πρωί της Τρίτης έζησε μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή στην εκπομπή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια δέχτηκε μια υπέροχη έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της, τα οποία μέσα από ένα βίντεο της έστειλαν τις δικές τους προσωπικές ευχές. Η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη που η Κατερίνα δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά της.

Η ομάδα της εκπομπής της φρόντισε να συγκεντρώσει τα μηνύματα των παιδιών, ενώ παράλληλα της έφτιαξαν και ένα άλμπουμ με τις ζωγραφιές τους, κάνοντας την έκπληξη ακόμη πιο τρυφερή και προσωπική. Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η παρουσιάστρια ξέσπασε σε κλάματα χαράς και, παίρνοντας τον λόγο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»

Μιλώντας για τα βαφτιστήριά της, η Κατερίνα μοιράστηκε προσωπικές λεπτομέρειες και ιστορίες: «Είναι η Μαλένα μου, επτά ετών, η κόρη της Αγγελικής Γιαννακοπούλου και του Τάσου του Φλώρου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Μετά είναι ο Βαγγέλης μου, ο εγγονός της Ρόζας που με βάφει, και μετά η Αριάδνη μου, η γλυκούλα μου, ίδια η μανούλα της… Και ο Μαρίνος, 1,5 έτους, που μοιάζει σαν δέκα, και τέλος ο Κωνσταντίνος μου, γιος του Γιώργου Μπενία και της Αλεξάνδρας Ντορέ».

Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της

Η παρουσιάστρια τόνισε πόσο τυχερή αισθάνεται που αυτά τα παιδιά παραμένουν στη ζωή της, ακόμη και μετά από παλιές σχέσεις και δύσκολες στιγμές, και αναφέρθηκε στη σχέση τους με τον σύζυγό της, χαρακτηρίζοντας τον Κωνσταντίνο «λόρδο».

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η Κατερίνα αποκάλυψε ότι σύντομα θα βαφτίσει και ένα ακόμη παιδί, τον γιο της φίλης και στιλίστριάς της, Γεωργίας Παντελέ.

Η παρουσιάστρια έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις την αδυναμία της στα παιδιά, και πλέον διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, το οποίο θα είναι κορίτσι, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια.

Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top