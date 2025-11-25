Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου και το πρωί της Τρίτης έζησε μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή στην εκπομπή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια δέχτηκε μια υπέροχη έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της, τα οποία μέσα από ένα βίντεο της έστειλαν τις δικές τους προσωπικές ευχές. Η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη που η Κατερίνα δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά της.

Η ομάδα της εκπομπής της φρόντισε να συγκεντρώσει τα μηνύματα των παιδιών, ενώ παράλληλα της έφτιαξαν και ένα άλμπουμ με τις ζωγραφιές τους, κάνοντας την έκπληξη ακόμη πιο τρυφερή και προσωπική. Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η παρουσιάστρια ξέσπασε σε κλάματα χαράς και, παίρνοντας τον λόγο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Μιλώντας για τα βαφτιστήριά της, η Κατερίνα μοιράστηκε προσωπικές λεπτομέρειες και ιστορίες: «Είναι η Μαλένα μου, επτά ετών, η κόρη της Αγγελικής Γιαννακοπούλου και του Τάσου του Φλώρου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Μετά είναι ο Βαγγέλης μου, ο εγγονός της Ρόζας που με βάφει, και μετά η Αριάδνη μου, η γλυκούλα μου, ίδια η μανούλα της… Και ο Μαρίνος, 1,5 έτους, που μοιάζει σαν δέκα, και τέλος ο Κωνσταντίνος μου, γιος του Γιώργου Μπενία και της Αλεξάνδρας Ντορέ».

Η παρουσιάστρια τόνισε πόσο τυχερή αισθάνεται που αυτά τα παιδιά παραμένουν στη ζωή της, ακόμη και μετά από παλιές σχέσεις και δύσκολες στιγμές, και αναφέρθηκε στη σχέση τους με τον σύζυγό της, χαρακτηρίζοντας τον Κωνσταντίνο «λόρδο».

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η Κατερίνα αποκάλυψε ότι σύντομα θα βαφτίσει και ένα ακόμη παιδί, τον γιο της φίλης και στιλίστριάς της, Γεωργίας Παντελέ.

Η παρουσιάστρια έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις την αδυναμία της στα παιδιά, και πλέον διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, το οποίο θα είναι κορίτσι, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια.